Một trường đại học tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn THE-ICE

Ngày 5/3/2026, Trường Đại học Gia Định (GDU) đã chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn THE-ICE, đánh dấu bước tiến mới của Nhà trường trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập sâu rộng với hệ thống giáo dục toàn cầu.

Theo kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia quốc tế, GDU đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đảm bảo chất lượng theo chuẩn của THE-ICE. Đáng chú ý, đây là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức này công nhận đạt chuẩn ở cấp độ cơ sở giáo dục đại học, khẳng định năng lực quản trị và chất lượng đào tạo của tập thể Nhà trường.

GDU là trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn THE-ICE.

Được biết, bộ tiêu chuẩn của THE-ICE tập trung vào các nhóm tiêu chí cốt lõi như: chiến lược phát triển, thiết kế chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, năng lực đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, liên kết doanh nghiệp, mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động quốc tế và hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ.

Phát biểu tại sự kiện, ông John Daly - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn học thuật THE-ICE, Giám đốc học thuật khu vực Châu Á, Thái Bình Dương của Swiss Education Group nhận định: “Chứng nhận này là kết quả của những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ Nhà trường - từ giảng dạy, xây dựng chương trình đến hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp. Thành tựu đó phản ánh sự chuyên nghiệp, tinh thần tận tâm trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo”.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển dịch từ “mở rộng quy mô” sang “nâng cao chất lượng”, kiểm định quốc tế được xem là thước đo quan trọng về năng lực quản trị, mức độ hội nhập của một cơ sở đào tạo.

Tháng 12/2025, Đoàn đánh giá ngoài của tổ chức THE-ICE đã đến GDU khảo sát và đánh giá toàn diện.

Theo ThS.LS Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng GDU chia sẻ: “Thành quả hôm nay là kết quả của chiến lược nâng cao chất lượng mà Nhà trường kiên trì thực hiện trong nhiều năm. Chúng tôi chuẩn hóa chương trình theo định hướng tăng cường trải nghiệm thực tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ theo chuẩn quốc tế, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập”.

Việc chủ động mời tổ chức kiểm định quốc tế độc lập đến đánh giá, cho thấy định hướng minh bạch hóa chất lượng đào tạo của GDU. Đây không chỉ là bước đi mang tính chiến lược, mà còn là cam kết rõ ràng với người học và xã hội về chuẩn mực đào tạo theo thông lệ quốc tế.

Theo tìm hiểu, trong lĩnh vực Du lịch - Khách sạn - Sự kiện và Nghệ thuật Ẩm thực, THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education, Australia) được xem là một trong những tổ chức chứng nhận uy tín toàn cầu.

Các thành viên trong Đoàn đánh giá ngoài của THE-ICE khảo sát hoạt động kiến tập, trải nghiệm của sinh viên GDU tại các doanh nghiệp đối tác.

Được Chính phủ Liên bang Úc thành lập từ năm 2004, THE-ICE hiện có mạng lưới 35 thành viên tại 20 quốc gia trên 4 châu lục. Hệ thống tiêu chuẩn khắt khe cùng quy trình đánh giá độc lập đã giúp tổ chức này được nhiều quốc gia công nhận, trong đó có Việt Nam (theo Quyết định số 104/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trước khi đạt chứng nhận quốc tế của THE-ICE, GDU đã xây dựng nền tảng chất lượng thông qua hệ thống kiểm định trong nước. Hiện nay, 14 chương trình đào tạo của trường đã đạt kiểm định theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các ngành: Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng và ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ).

GDU luôn chú trọng công tác kiểm định chất lượng đào tạo nhằm bảo đảm chuẩn mực học thuật, nâng cao hiệu quả giảng dạy và hội nhập với các tiêu chuẩn giáo dục trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, tháng 1/2026, GDU là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 03 ngành: Đông phương học, Quan hệ công chúng và Thương mại điện tử theo Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT - văn bản mới nhất quy định về tiêu chuẩn, quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học.

Với nền tảng chất lượng được công nhận quốc tế, GDU đã đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, hội nhập sâu rộng và góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.