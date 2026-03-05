Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Đề nghị đại học Hàn Quốc mở phân hiệu tại Việt Nam

TPO - Hàn Quốc sẵn sàng thúc đẩy các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên và tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Hàn Quốc. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị cơ sở giáo dục đại học Hàn Quốc nghiên cứu khả năng mở phân hiệu tại Việt Nam.

Ngày 5/3, tại Bộ GD&ĐT, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo Jin cùng đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi tiếp đón, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, hợp tác giáo dục là một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Ông Sơn đề nghị các cơ sở giáo dục đại học Hàn Quốc nghiên cứu khả năng mở phân hiệu tại Việt Nam, phấn đấu thu hút thêm các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Hai bên cũng khuyến khích thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ và theo mô hình giáo dục số, bảo đảm chất lượng đào tạo.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc ngày 5/3 tại Bộ GD&ĐT.

Trao đổi tại buổi tiếp đón và làm việc, đại diện các đơn vị của Bộ GD&ĐT đề xuất tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học; đồng thời thúc đẩy cung cấp thông tin các chương trình đào tạo, hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh Việt Nam.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong giáo dục và phát triển mô hình lớp học, trường học thông minh.

Hai bên cũng trao đổi về việc thúc đẩy giao lưu học sinh, sinh viên, giảng viên giữa hai nước; tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục pháp lý, thị thực và giấy phép lao động cho giáo viên; đồng thời tăng cường hợp tác giữa các trường phổ thông và đại học của Việt Nam và Hàn Quốc.

Trước nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng tăng của học sinh, sinh viên Việt Nam, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo giáo viên, trao đổi học sinh – sinh viên và triển khai hiệu quả các chương trình giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo Jin đánh giá cao những nỗ lực đổi mới của giáo dục Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn.

Bộ trưởng cũng khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng thúc đẩy các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên và tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Hàn Quốc.