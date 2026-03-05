Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề Văn bắt nhập mã captcha 'lạ chưa từng có'

TPO - Đề thi Văn tuyển chọn học sinh giỏi của TPHCM với chủ đề “Là tôi, một con người đây mà!” khiến nhiều người bất ngờ khi đưa chi tiết giải mã captcha vào ngữ liệu.

Đề thi Ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 tại TPHCM năm 2026 gây bất ngờ cho học sinh ngay từ những dòng đầu tiên bởi cách mở đề đặc biệt.

Thí sinh được đưa vào một tình huống giả định không giống bất kỳ đề văn truyền thống nào. Đề thi yêu cầu trước khi chính thức bắt tay vào làm bài, em phải “chứng minh mình không phải là robot” bằng cách giải mã Captcha. Đây là một thao tác quen thuộc khi truy cập website.

de-van-hoc-sinh-gioi-4-4215-5854jpg.jpg
Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 tại TPHCM

Lời dẫn trong đề thi khiến nhiều học sinh bất ngờ bởi nó giống như một thao tác kỹ thuật trên máy tính hơn là khai đề văn thông thường. Sau thao tác "chứng minh mình không phải robot", đề thi cho thí sinh đọc hai đoạn ngữ liệu và yêu cầu bàn về những giá trị tạo nên “con người đích thực”, liên hệ với ý nghĩa của “niềm kiêu hãnh làm người”.

Đề thi khiến T.N., học sinh trường THPT Vĩnh Lộc B sững lại khi đọc những dòng đầu tiên. Nữ sinh nói ban đầu tưởng mình vừa gặp một câu lệnh truy cập trang web chứ không phải đề thi.

Nhiều giáo viên nhận định cách ra đề này vừa giàu tính thời sự, vừa mở ra không gian tư duy và sáng tạo cho thí sinh.

Cô Hồ Lê Thanh Hà - Tổ trưởng Ngữ văn Trường THPT Phú Nhuận - đánh giá đề thi gắn liền với các vấn đề của thời đại số như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và câu hỏi làm sao con người giữ gìn bản sắc, làm chủ công nghệ mà không đánh mất giá trị nhân bản trong đời sống.

Để giải quyết tốt đề thi này, học sinh phải hiểu biết các vấn đề thời sự, có tố chất văn chương, tư duy sáng tạo để liên hệ thực tế. Với thời gian làm bài 120 phút, học sinh phải biết chắt lọc ý tứ, sắp xếp bố cục, dẫn chứng hợp lý...

Đồng quan điểm trên, thầy Bùi Quang Khải - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THCS-THPT Hồng Hà - nhận định đề thi được xây dựng với ngữ liệu có sự chọn lọc kỹ lưỡng, vừa mang hơi thở thời sự vừa chứa đựng chiều sâu nhân văn.

Theo thầy Khải, câu chuyện mã captcha của đề thi đặt ra nghịch lý trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, con người lại phải “xác nhận” mình là con người trước máy móc. Chi tiết này không chỉ phản ánh thực tế của đời sống số mà còn gợi mở những suy tư về vị thế và giá trị con người giữa bối cảnh công nghệ hiện đại.

Với chủ đề “Là tôi, một con người đây mà!”, đề thi tập trung vào vấn đề con người và hành trình làm người. Theo thầy Khải, đây là một chủ đề giàu tính triết lý nhưng vẫn gần gũi với đời sống, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay khi công nghệ ngày càng phát triển. Chủ đề này không chỉ gợi mở suy tư về đạo đức, nhân cách mà còn tạo điều kiện để học sinh liên hệ với trải nghiệm của chính mình.

Để làm tốt đề văn này, học sinh phải có khả năng đọc hiểu và khái quát vấn đề từ ngữ liệu. Ngoài ra, các em cần có năng lực tư duy và lập luận nghị luận xã hội.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 tại TPHCM năm 2026 có hơn 9.000 học sinh dự thi ở 11 môn, trong đó Ngữ văn là một trong những môn có số lượng dự thi đông nhất. Tỷ lệ giải nhất, nhì, ba của các môn dao động theo từng môn thi. Những học sinh đạt giải nhất nhận phần thưởng trị giá 12 triệu đồng từ thành phố.

Anh Nhàn
