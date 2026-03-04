Đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục lớp 5, lớp 9

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia về chất lượng giáo dục phổ thông. Trong đó sẽ khảo sát, phân tích kết quả học tập của học sinh lớp 5, lớp 9 trên quy mô toàn quốc chu kỳ 5 năm.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ thành lập ban chỉ đạo để triển khai từng chương trình đánh giá diện rộng quốc gia. Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu, đánh giá diện rộng phải đảm bảo nội dung giáo dục, trung thực, khách quan.

Nội dung đánh giá bám sát yêu cầu cần đạt trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với các lớp. Nội dung đánh giá được thiết kế thành các bài khảo sát tích hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình trên diện rộng.

Hình thức đánh giá, học sinh sẽ thực hiện bài khảo sát trên máy tính, trên giấy hoặc kết hợp trên giấy và máy tính để thực hiện khảo sát.

Mục đích của chương trình đánh giá là nhằm cung cấp thông tin tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp đổi mới hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông, hội nhập quốc tế.

Trước khi khảo sát chính thức, sẽ có giai đoạn khảo sát thử nghiệm. Sẽ chọn mẫu khảo sát, tập huấn quy trình, kỹ thuật và triển khai, chấm bài; Rà soát, thẩm định, điều chỉnh câu hỏi cũng như hoàn thiện các bộ công cụ phục vụ khảo sát chính thức.

Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành Giáo dục triển khai chương trình đánh giá tại địa phương.

Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm cử và tạo điều kiện để đội ngũ viên chức, giảng viên, nhà khoa học tham gia các hoạt động của chương trình đánh giá diện rộng.

Báo cáo phân tích kết quả, xử lý dữ liệu kết quả khảo sát đồng thời xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện báo cáo kết quả theo yêu cầu của chương trình đánh giá diện rộng quốc gia. Công bố kết quả và sử dụng để có giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục.