Trường ĐH Ngoại thương long trọng tổ chức Lễ công bố và trao QĐ thành lập Phân hiệu tại TP. HCM

Sau hơn ba thập niên bền bỉ xây dựng và phát triển tại khu vực phía Nam, Trường Đại học Ngoại thương đã chính thức ghi thêm một dấu son quan trọng khi tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 06/03/2026.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước trưởng thành về tổ chức mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới nhằm nâng tầm nghiên cứu, học thuật, tăng tốc hội nhập quốc tế và lan tỏa sâu rộng hơn giá trị của thương hiệu Ngoại thương.

Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, các đối tác, doanh nghiệp, cùng quý thầy cô là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ, cựu sinh viên và đông đảo giảng viên, người học.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Cơ sở II đã đạt được trong suốt 33 năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc phát triển thành Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh là bước đi phù hợp với chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, Phân hiệu sẽ bước vào một giai đoạn phát triển rực rỡ hơn, tiếp tục phát huy truyền thống, uy tín và thế mạnh của Trường Đại học Ngoại thương trong suốt hơn 65 năm hình thành và phát triển.

PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao Quyết định thành lập Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM cho Nhà trường

Ba mươi ba năm trước, Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương đặt những viên gạch đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Từ nền tảng ban đầu ấy, đơn vị từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và hội nhập quốc tế tại khu vực phía Nam. Chặng đường ấy được viết nên bởi nhiều thế hệ giảng viên tâm huyết, sinh viên năng động, cùng những chương trình đào tạo liên tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, Cơ sở II còn là môi trường nuôi dưỡng khát vọng hội nhập, tinh thần sáng tạo và bản sắc “Ngoại thương” được bồi đắp qua từng thế hệ.

Tập thể lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương tặng hoa tri ân các Thầy, Cô Nguyên lãnh đạo Cơ sở II qua các thời kỳ

Và hôm nay, hành trình ấy bước sang một dấu mốc mới: Cơ sở II chính thức phát triển thành Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới mô hình quản trị, nâng cao tính tự chủ, mở rộng quy mô đào tạo và đẩy mạnh kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

PGS. TS. Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương phát biểu tại buổi Lễ Công bố và trao Quyết định thành lập Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, PGS, TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ niềm tự hào về những thành quả mà Cơ sở II – TP. HCM đã đạt được trong hơn 33 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, Hiệu trưởng khẳng định niềm tin rằng với trí tuệ, tinh thần đổi mới và sự đồng lòng của các thế hệ viên chức, học viên, sinh viên, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đào tạo, không ngừng mở rộng, phát triển, qua đó khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực phía Nam.

Với nền tảng vững chắc, tinh thần đoàn kết và sự đồng hành của toàn thể cộng đồng Ngoại thương, tin rằng Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM sẽ tiếp tục ghi thêm những dấu ấn quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Nhà trường và của xã hội.

Tập thể lãnh đạo nhà trường cùng Ban Giám đốc Phân hiệu nhận hoa chúc mừng từ Ủy ban Nhân dân TP. HCM

Buổi Lễ khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy kỳ vọng. Từ dấu mốc hôm nay, một chặng đường mới đã chính thức mở ra – chặng đường của khát vọng vươn xa, của tư duy đổi mới và của những cam kết mạnh mẽ vì chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phụng sự cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới.