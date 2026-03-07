Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Huế xây thêm trường phổ thông nội trú liên cấp vùng cao biên giới

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TP. Huế vừa thống nhất quy mô đầu tư và tổng mức kinh phí dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực vùng cao biên giới A Lưới, với tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, TP. Huế sẽ xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 1 trên diện tích khoảng 89.100 m2, phục vụ khoảng 1.435 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Công trình gồm các khối lớp học, phòng chức năng cùng hệ thống hạ tầng, phụ trợ.

phoi-canh-truong-a-luoi-1.jpg
Ảnh phối cảnh công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 1, TP. Huế.

Cùng với đó, Trường tiểu học Hồng Kim được nâng cấp trên diện tích 4.170 m2, đáp ứng nhu cầu học tập cho 245 học sinh. Trường tiểu học Hồng Thủy cũng được cải tạo trên diện tích 12.042 m2, quy mô phục vụ khoảng 264 học sinh.

Việc cải tạo Trường tiểu học Hồng Thủy được thực hiện tại nhiều điểm trường. Cơ sở ở thôn 4 sẽ sửa chữa hai khối nhà hai tầng hiện trạng với diện tích sàn khoảng 1.051 m2, gồm các hạng mục lợp mái, chống thấm, lát nền, sơn sửa và thay mới hệ thống điện. Cơ sở tại thôn 5 được cải tạo khối nhà một tầng diện tích khoảng 248 m2, còn điểm trường ở thôn Cu Tai sửa chữa khối nhà một tầng diện tích khoảng 257 m2. Tổng kinh phí đầu tư cho các hạng mục này hơn 303 tỷ đồng.

kiem-tra-xay-truong-a-luoi.jpg
Đơn vị nhà thầu đẩy nhanh thi công các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp được khởi công cuối năm ngoái.

Tại khu vực A Lưới 2, TP. Huế dự kiến xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trên diện tích khoảng 4,9 ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.220 học sinh, trong đó có 266 học sinh nội trú; đồng thời bổ sung điều kiện nội trú cho 64 học sinh.

Ngoài ra, nhiều trường học trên địa bàn cũng được nâng cấp nhằm đảm bảo cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm Trường tiểu học Kim Đồng cơ sở 1, Trường tiểu học Hồng Bắc, Trường tiểu học Nhâm, Trường tiểu học Hồng Quảng, cùng Trường trung học cơ sở Lê Lợi và Trường trung học cơ sở Quang Trung. Tổng kinh phí đầu tư hơn 506 tỷ đồng.

kiem-tra-xay-truong-a-luoi-3.jpg
Lãnh đạo UBND TP. Huế kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3.

Bên cạnh đó, TP. Huế tiếp tục triển khai dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại A Lưới 5 trên diện tích khoảng 5,036 ha, phục vụ khoảng 786 học sinh bán trú và nội trú. Đồng thời, Trường tiểu học và trung học cơ sở Hương Nguyên cũng được nâng cấp, bổ sung các khối nhà học tập nhằm đáp ứng nhu cầu cho khoảng 267 học sinh. Tổng mức đầu tư dự án hơn 255 tỷ đồng.

Các dự án tập trung xây dựng hệ thống lớp học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn - bếp, nhà công vụ giáo viên, sân thể thao cùng các hạng mục phụ trợ. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2027.

Trước đó, UBND TP. Huế cũng triển khai dự án xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4, với tổng mức đầu tư khoảng 510 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8 tới.

Ngọc Văn
#đầu tư #xây dựng #trường nội trú #liên cấp #xã A Lưới 1 #TP. Huế #sửa chữa #nâng cấp #lãnh đạo #UBND TP Huế #kiểm tra #tiến độ #xã A Lưới 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục