Xã hội

Google News

Hà Nội kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú các trường tiểu học

Thanh Hiếu

TPO - Trong ngày 8/9, Đoàn liên ngành của phường Vĩnh Hưng đã kiểm tra công tác an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại 4 trường tiểu học trên địa bàn.

﻿1000025602-3778.jpg﻿
﻿1000025605.jpg﻿﻿
1000025610.jpg
Ngày 8/9, Đoàn liên ngành của phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã tổ chức kiểm tra công tác an toàn thực phẩm (ATTP) bữa ăn bán trú tại các trường tiểu học trên địa bàn. Đại diện Trường Tiểu học Vĩnh Tuy cho biết, trường có 36 lớp với 1.650 học sinh. Bếp ăn tập thể của trường do Công ty TNHH Hương Việt Sinh cung cấp với số lượng 1.563 suất/ngày.
1000025624.jpg
1000025615.jpg
1000025603.jpg
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn liên ngành xác định khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm tại trường được bố trí riêng biệt, có biển hiệu; trang thiết bị chế biến, bếp nấu, khay ăn bằng Inox dễ vệ sinh. Nhân viên có trang phục riêng, đeo găng tay, khẩu trang trong quá trình chế biến, có hộp lưu mẫu thức ăn, ghi chép kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Đoàn kiểm tra xét nghiệm nhanh 1 mẫu tinh bột và cho kết quả đạt.
tp-7.jpg
tp-6.jpg
tp-5.jpg
Tại Trường Tiểu học Lĩnh Nam, cô Lê Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 45 lớp với 2.072 học sinh. Trong đó, bếp ăn tập thể do Công ty thực phẩm Minh Thoa cung cấp. Mỗi ngày, bếp ăn cung cấp 1.936 suất ăn cho học sinh nhà trường.
tp-12.jpg
tp-10.jpg
tp-8.jpg
tp-9.jpg
Đoàn liên ngành xác định, bếp ăn của trường được bố trí tại tầng 1, riêng biệt, cách xa nguồn ô nhiễm. Tại bếp có bảng mã Qrcode truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Việc giao nhận thực phẩm hàng ngày có sự giám sát của Ban giám hiệu, nhân viên y tế, đại diện phụ huynh học sinh và đơn vị cung cấp thực phẩm. Đoàn liên ngành đã xét nghiệm nhanh 1 mẫu tinh bột, cho kết quả đạt.
1000025589.jpg﻿
1000025597.jpg
﻿1000025561-4867.jpg
Cùng ngày, Đoàn đã kiểm tra ATTP tại trường Tiểu học Vĩnh Hưng. Cô Bùi Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 2.694 học sinh, trong đó 2.468 trẻ đăng ký ăn bán trú. Suất ăn của trường do Công ty TNHH Hương Việt Sinh cung cấp.
1000025566.jpg
1000025563.jpg
1000025567.jpg
1000025572.jpg
Tại thời điểm kiểm tra, bếp ăn trường có bản cam kết trách nhiệm ATTP đối với loại hình bếp ăn tập thể. Khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm được bố trí riêng biệt, nhân viên có trang phục riêng, đeo găng tay, khẩu trang. Tại bếp ăn có bảng mã Qrcode truy xuất nguồn gốc. Đoàn kiểm tra đã lấy 1 mẫu tinh bột để xét nghiệm cho kết quả đạt.
1000025550.jpg
1000025549.jpg
1000025543.jpg
Bà Quán Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, Trưởng đoàn Liên ngành phường Vĩnh Hưng cho biết, trong ngày 8/9 đoàn đã kiểm tra công tác ATTP của 4 trường tiểu học trên địa bàn (gồm Lĩnh Nam, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng và Thanh Trì). Kết quả cho thấy, công tác ATTP của 4 cơ sở đều đảm bảo, thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được bảo quản đúng quy định.
1000025557.jpg
1000025525.jpg
1000025518.jpg
Theo bà Vân Anh, hầu hết bữa ăn bán trú (gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ) các trường tiểu học trên địa bàn có mức 35.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, do thành phố hỗ trợ 20.000 đồng/ngày, phụ huynh sẽ đóng thêm 15.000 đồng/ngày.
tp-6.jpg
Trước đó, ngày 9/7/2025, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18/2025 quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố, năm học 2025- 2026. Theo đó, thành phố sẽ chi 3.063 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho tất cả học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố với mức từ 20.000 đồng- 30.000 đồng. Sau 1 năm thực hiện, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả và mở rộng đối tượng hỗ trợ.
Thanh Hiếu
#An toàn thực phẩm #Hỗ trợ bữa ăn bán trú #Trường Tiểu hoc #Phường Vĩnh Hưng #Đoàn Liên ngành

