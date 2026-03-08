Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Việt Nam giành 23 huy chương vàng cuộc thi Toán ứng dụng quốc tế

Thanh Hiền - Nguyễn Thành
TPO - Tối 7/3, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ vinh danh và trao giải cuộc thi Toán ứng dụng quốc tế (VIAMC 2026) do Viện Nghiên cứu Ứng dụng STEM và Đào tạo nhân lực tổ chức, với sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu giúp học sinh phát triển tư duy toán học hiện đại, đồng thời tăng cường khả năng vận dụng toán trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và đời sống thực tiễn.

toan-dn.jpg
Việt Nam giành 23 huy chương vàng, 6 danh hiệu quán quân.

Đây là năm đầu tiên kỳ thi VIAMC diễn ra, thu hút hơn 3.000 học sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Tại vòng chung kết, có 181 thí sinh xuất sắc đến từ 9 quốc gia gồm South Africa, Mexico, Thailand, Indonesia, Philippines, Cambodia, Uzbekistan, Venezuela và Việt Nam. Các thí sinh tranh tài ở 6 cấp độ thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với các nội dung đánh giá không chỉ về năng lực tính toán mà còn về khả năng phân tích, mô hình hóa và vận dụng toán học vào các tình huống thực tế.

Kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức đã trao 147 huy chương, gồm 37 huy chương Vàng, 46 huy chương Bạc và 64 huy chương Đồng. Đoàn Việt Nam thắng lớn với 23 huy chương Vàng, 32 huy chương Bạc và 22 huy chương Đồng. Đặc biệt giành 5/6 danh hiệu quán quân ở các cấp độ khác nhau: Đặng Gia Huy – cấp độ Beginner Primary, học sinh Trường Ha Noi Adelaide; Trương Bá An – cấp độ Middle Primary, học sinh Trường FPT; Nguyễn Viết Nhật Quang – cấp độ Upper Primary, học sinh Trường THCS Thanh Xuân; Phạm Anh Khoa – cấp độ Intermediate, học sinh Trường Vinschool Central Park; Lan Nguyễn Anh Quân – cấp độ Senior, học sinh trường THPT Ba Chẽ.

Bên cạnh phần thi cá nhân, vòng quốc tế còn có phần thi đồng đội nhằm tăng cường tinh thần hợp tác và giao lưu giữa các thí sinh. Toàn bộ thí sinh được chia thành 15 đội, mỗi đội gồm 12 thành viên đến từ 6 cấp độ thi khác nhau. Các đội được đặt tên theo những nhà toán học nổi tiếng thế giới như Archimedes, Bernoulli, Cauchy… Phần thi đồng đội được tổ chức qua ba giai đoạn, trong đó các thí sinh không chỉ vận dụng kiến thức và kỹ năng giải toán mà còn phải phát huy khả năng làm việc nhóm, phối hợp và tư duy chiến lược.

Hoạt động này góp phần tạo nên môi trường học thuật năng động, đồng thời giúp các thí sinh rèn luyện kỹ năng hợp tác, tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đội Newton xuất sắc đạt giải đặc biệt (Grand Award team), đội Omar Khayyam đạt giải Nhất (First Honor team) và đội Hilbert đạt giải Nhì (Second Honor team).

toan-quoc-te.jpg
Cuộc thi là sân chơi kết nối học sinh quốc tế, tạo cơ hội học hỏi, giao lưu.

Theo Ban tổ chức, VIAMC không chỉ là kỳ thi học thuật mà còn là một diễn đàn quốc tế nhằm kết nối học sinh, giáo viên và các tổ chức giáo dục, qua đó thúc đẩy việc dạy và học toán theo hướng liên ngành và gắn với thực tiễn. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ trở thành một sân chơi thường niên, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục toán học Việt Nam trên bản đồ giáo dục quốc tế.

Thanh Hiền - Nguyễn Thành
#Việt Nam #huy chương vàng #cuộc thi Toán #Toán ứng dụng quốc tế #Đà Nẵng #VIAMC #Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. #Toán học

