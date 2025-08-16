Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Học sinh siêu Toán trên thế giới hội tụ ở Đà Nẵng tranh tài

Thanh Hiền
TPO - Ngày 15/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 (VIMC) .

Kỳ thi thu hút sự tham gia của hơn 500 thí sinh, gần 200 giáo viên đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đội Việt Nam có 32 thí sinh

Các thí sinh tranh tài qua hai bảng: Key Stage II (lớp 5 - 6) và Key Stage III (lớp 7 - 8). Mỗi học sinh đều tham gia 2 vòng thi bắt buộc: vòng cá nhân và vòng thi đồng đội. Đề thi được lựa chọn trong các đề xuất từ ban chuyên môn của các quốc gia tham dự gửi về.

Hàng trăm học sinh giỏi Toán trên thế giới hội tụ tại Đà Nẵng tranh tài.

Vòng cá nhân gồm hai phần: EMIC với bài thi gồm 15 câu hỏi, tổng tối đa 150 điểm, thời gian làm bài 90 phút; IWYMIC bài thi gồm 15 câu hỏi, tổng tối đa 120 điểm, thời gian làm bài 120 phút.

Vòng đồng đội có 4 thí sinh trong một đội cùng giải 10 bài trong 70 phút, theo hình thức phối hợp nhóm chặt chẽ. Tổng điểm tối đa 400 điểm.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng cho hay, kỳ thi Toán học quốc tế không chỉ là sân chơi để các em học sinh thể hiện tài năng, bản lĩnh và niềm đam mê toán học, mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi, mở rộng tầm nhìn và vun đắp tình bạn quốc tế. “Tôi mong rằng các em sẽ thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, sáng tạo; học hỏi từ nhau và lan tỏa niềm đam mê Toán học”, bà nói.

Trong khuôn khổ kỳ thi, các đoàn thí sinh, giáo viên sẽ tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, tham gia các hoạt động tập thể. Đây là dịp để Đà Nẵng cũng như Việt Nam nói chung quảng bá hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế.

Thanh Hiền
#Học sinh giỏi #siêu Toán #thi Toán học quốc tế #Đà Nẵng

