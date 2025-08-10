Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025

TPO - Đoàn Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi đều đoạt huy chương tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025 diễn ra tại Bali – Indonesia với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Được biết, Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025 vừa diễn ra với sự tham gia của các đoàn học sinh đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới như Indonesia, Thái Lan, Mexico, Malaysia, Bolivia, Phillipines, Việt Nam, Hồng Kông....

Kỳ thi có 3 cấp độ, trong đó cấp độ A dành cho học sinh lớp 4, lớp 5 và lớp 6.

Cấp độ B dành cho học sinh lớp 7, lớp 8, lớp 9 và cấp độ C dành cho lớp 10, lớp 11, lớp 12.

Học sinh Việt Nam đã xuất sắc đạt quán quân cấp độ A khi em Nguyễn Minh Châu, học sinh Trường THCS Thanh Xuân đã vượt qua số điểm của thí sinh các quốc gia tham dự.

Ngoài ra, em Phạm Mai Dung, học sinh Trường THCS Thanh Xuân, giành Huy chương Vàng cấp độ B; em Nguyễn Tùng Lâm, Trường THCS Thanh Xuân, giành Huy chương Bạc cấp độ A; em Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang, Trường THCS Thanh Xuân, giành Huy chương Đồng cấp độ B.

Phát biểu sau lễ trao giải, Trưởng đoàn WYMO Việt Nam, TS. Đỗ Viết Tuân cho rằng, thành tích hôm nay là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, khổ luyện không ngừng và niềm đam mê toán học cháy bỏng của các em. WYMO không chỉ là cuộc thi, mà còn là cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, mở rộng tầm nhìn và tự tin hội nhập với bạn bè quốc tế.

WYMO 2025 không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương, mà còn để lại trong lòng mỗi thí sinh Việt Nam những kỷ niệm đẹp về tinh thần đồng đội, sự sẻ chia và khát vọng chinh phục tri thức. Hình ảnh các em tự tin dành chiến thắng tại cuộc thi khẳng định năng lực, bản lĩnh và trình độ của các em tại sân chơi Toán học trẻ thế giới.