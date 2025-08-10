Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoàn Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi đều đoạt huy chương tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025 diễn ra tại Bali – Indonesia với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Được biết, Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025 vừa diễn ra với sự tham gia của các đoàn học sinh đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới như Indonesia, Thái Lan, Mexico, Malaysia, Bolivia, Phillipines, Việt Nam, Hồng Kông....

Kỳ thi có 3 cấp độ, trong đó cấp độ A dành cho học sinh lớp 4, lớp 5 và lớp 6.

Cấp độ B dành cho học sinh lớp 7, lớp 8, lớp 9 và cấp độ C dành cho lớp 10, lớp 11, lớp 12.

Học sinh Việt Nam đã xuất sắc đạt quán quân cấp độ A khi em Nguyễn Minh Châu, học sinh Trường THCS Thanh Xuân đã vượt qua số điểm của thí sinh các quốc gia tham dự.

hsd.jpg
4 học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt huy chương tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025 diễn ra tại Bali – Indonesia.

Ngoài ra, em Phạm Mai Dung, học sinh Trường THCS Thanh Xuân, giành Huy chương Vàng cấp độ B; em Nguyễn Tùng Lâm, Trường THCS Thanh Xuân, giành Huy chương Bạc cấp độ A; em Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang, Trường THCS Thanh Xuân, giành Huy chương Đồng cấp độ B.

Phát biểu sau lễ trao giải, Trưởng đoàn WYMO Việt Nam, TS. Đỗ Viết Tuân cho rằng, thành tích hôm nay là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, khổ luyện không ngừng và niềm đam mê toán học cháy bỏng của các em. WYMO không chỉ là cuộc thi, mà còn là cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, mở rộng tầm nhìn và tự tin hội nhập với bạn bè quốc tế.

WYMO 2025 không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương, mà còn để lại trong lòng mỗi thí sinh Việt Nam những kỷ niệm đẹp về tinh thần đồng đội, sự sẻ chia và khát vọng chinh phục tri thức. Hình ảnh các em tự tin dành chiến thắng tại cuộc thi khẳng định năng lực, bản lĩnh và trình độ của các em tại sân chơi Toán học trẻ thế giới.

Hà Linh
#WYMO 2025 #Học sinh Việt Nam #Olympic Toán học Trẻ #Huy chương vàng #Thành tích toán học

Xem thêm

Cùng chuyên mục