'Phở yêu thương' tiếp sức người lao động

TPO - Hơn 12.000 tô phở phục vụ người dân, công nhân lao động khu vực phía Bắc TPHCM trong chương trình “Phở yêu thương” do báo Tuổi trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức. Chương trình đã tặng nhiều phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bàu Bàng.

Sáng 8/3, tại Quảng trường trung tâm xã Bàu Bàng (TPHCM) diễn ra chương trình “Phở yêu thương năm 2026” do báo Tuổi trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức. Dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam.

Trong buổi sáng, hàng nghìn người lao động đã tới thưởng thức hương vị phở nổi tiếng Việt Nam. Chương trình “Phở yêu thương 2026” đã trao tặng 350 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bàu Bàng.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (bìa trái) đến tham dự chương trình "Phở yêu thương".

Người lao động đến ăn phở tại chương trình.

Tại chương trình, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ban tổ chức đã trao tặng các đại biểu nữ bức thư pháp 8 chữ vàng Bác Hồ tặng phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”.

Phở yêu thương hội tụ những đầu bếp của các thương hiệu phở hàng đầu Việt Nam và khách sạn cao cấp nấu và phục vụ miễn phí 12.000 suất phở dành cho công nhân, người lao động, học sinh tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận (xã Long Hòa, phường Bến Cát, phường Long Nguyên, xã Trừ Văn Thố và xã An Long).

Bên cạnh phục vụ phở, sự kiện còn tổ chức hướng dẫn nấu phở; tư vấn đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho người dân; giao lưu văn nghệ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn (thứ 5 từ trái qua) và Ban tổ chức trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Saigontourist Group, đồng Trưởng Ban chỉ đạo sự kiện Phở Yêu thương 2026 chia sẻ: Phở yêu thương không chỉ là một sự kiện ẩm thực, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thông qua việc phục vụ miễn phí suất phở và trao tặng các phần quà thiết thực, ban tổ chức mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, những người có công, gia đình chính sách, nhất là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ.