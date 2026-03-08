Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

'Phở yêu thương' tiếp sức người lao động

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 12.000 tô phở phục vụ người dân, công nhân lao động khu vực phía Bắc TPHCM trong chương trình “Phở yêu thương” do báo Tuổi trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức. Chương trình đã tặng nhiều phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bàu Bàng.

Sáng 8/3, tại Quảng trường trung tâm xã Bàu Bàng (TPHCM) diễn ra chương trình “Phở yêu thương năm 2026” do báo Tuổi trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức. Dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam.

Trong buổi sáng, hàng nghìn người lao động đã tới thưởng thức hương vị phở nổi tiếng Việt Nam. Chương trình “Phở yêu thương 2026” đã trao tặng 350 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bàu Bàng.

bd-1.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (bìa trái) đến tham dự chương trình "Phở yêu thương".
bd.jpg
Người lao động đến ăn phở tại chương trình.

Tại chương trình, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ban tổ chức đã trao tặng các đại biểu nữ bức thư pháp 8 chữ vàng Bác Hồ tặng phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”.

Phở yêu thương hội tụ những đầu bếp của các thương hiệu phở hàng đầu Việt Nam và khách sạn cao cấp nấu và phục vụ miễn phí 12.000 suất phở dành cho công nhân, người lao động, học sinh tại xã Bàu Bàng và các khu vực lân cận (xã Long Hòa, phường Bến Cát, phường Long Nguyên, xã Trừ Văn Thố và xã An Long).

Bên cạnh phục vụ phở, sự kiện còn tổ chức hướng dẫn nấu phở; tư vấn đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho người dân; giao lưu văn nghệ.

bd-3.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn (thứ 5 từ trái qua) và Ban tổ chức trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
bd-2.jpg
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban tổ chức chương trình Phở yêu thương trao tặng các đại biểu nữ bức thư pháp in 8 chữ vàng Bác Hồ tặng phụ nữ Việt Nam: "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Saigontourist Group, đồng Trưởng Ban chỉ đạo sự kiện Phở Yêu thương 2026 chia sẻ: Phở yêu thương không chỉ là một sự kiện ẩm thực, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thông qua việc phục vụ miễn phí suất phở và trao tặng các phần quà thiết thực, ban tổ chức mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, những người có công, gia đình chính sách, nhất là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

Hương Chi
#người lao động #Phở yêu thương #TPHCM #quà tặng #công nhân #bữa ăn miễn phí #xã Bàu Bàng #Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Xem thêm

Cùng chuyên mục