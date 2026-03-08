Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Khám phá 'đại dương kỳ bí' giữa lòng Nha Trang

Thái Lâm - Hồ Nam - Phùng Quang

TPO - Không gian trưng bày "đại dương kỳ bí" tại Bảo tàng Hải dương học Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà tái hiện hành trình khám phá đại dương từ mặt biển đến độ sâu 6.000m. Với nhiều mô hình sinh vật biển sống động, du khách như lạc vào thế giới biển sâu.

Du khách chen chân khám phá 'đại dương kỳ bí'.
tp-6-7309.jpg
Nằm trên địa bàn phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà﻿), Bảo tàng Hải dương học Nha Trang đang thu hút đông đảo du khách và giới trẻ khi tái hiện hành trình khám phá thế giới đại dương từ mặt biển đến độ sâu 6.000m.
tp-8.jpg
tp-14.jpg
tp-1-8877.jpg
Với nhiều mô hình sinh vật biển sống động và cách trưng bày ấn tượng, nơi đây mang đến cho du khách trải nghiệm như lạc vào một "đại dương kỳ bí".
tp-4.jpg
Du khách sẽ lần lượt khám phá từng lớp nước biển khác nhau, từ khu vực gần mặt biển tràn ngập ánh sáng đến những vùng sâu thẳm nơi ánh sáng gần như biến mất.
tp-10.jpg
tp-11.jpg
tp-12.jpg
Khu trưng bày được chia thành ba phần chính. Tầng chiếu sáng tái hiện "khu rừng nhiệt đới của đại dương" với nhiều loài sinh vật săn mồi. Tầng chạng vạng và bóng tối vĩnh cửu giới thiệu các sinh vật có khả năng phát sáng sinh học cùng hiện tượng "tuyết biển".
tp-13.jpg
tp-5-7297.jpg
tp-2-7889.jpg
Ở tầng vực thẳm, du khách có thể hình dung về thế giới đại dương sâu hàng nghìn mét - nơi lạnh giá, áp suất cực lớn và gần như không có ánh sáng.
tp-9.jpg
tp-6.jpg
tp-1.jpg
Thông qua hơn 50 mẫu vật và mô hình sinh vật biển, không gian trưng bày mang đến một góc nhìn trực quan về sự đa dạng và kỳ diệu của thế giới đại dương.
tp-7-6737.jpg
Chị Trần Thị Tuyết Liên (du khách từ TP.HCM) chia sẻ: "Không gian trưng bày rất sinh động, giống như đang bước vào thế giới đại dương thật sự. Mỗi khu vực đều có mô hình và bảng thông tin chi tiết nên vừa tham quan vừa học thêm nhiều điều thú vị về các loài sinh vật biển".
tp-2.jpg
tp-3.jpg
Mỗi loài sinh vật đều đi kèm thông tin khoa học và câu chuyện riêng, giúp người xem vừa tham quan vừa học hỏi kiến thức về biển.
tp-14-9253.jpg
Khu vực bán vé chật kín khách.
tp-10-6506.jpg
Đông đảo du khách check-in bảo tàng.
tp-17.jpg
tp-15.jpg
tp-16.jpg
Theo các nhà khoa học của Viện Hải dương học, khu trưng bày không chỉ nhằm giới thiệu vẻ đẹp và sự kỳ vĩ của đại dương mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển.

Thái Lâm - Hồ Nam - Phùng Quang
