Khám phá 'đại dương kỳ bí' giữa lòng Nha Trang

TPO - Không gian trưng bày "đại dương kỳ bí" tại Bảo tàng Hải dương học Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà tái hiện hành trình khám phá đại dương từ mặt biển đến độ sâu 6.000m. Với nhiều mô hình sinh vật biển sống động, du khách như lạc vào thế giới biển sâu.
Với nhiều mô hình sinh vật biển sống động và cách trưng bày ấn tượng, nơi đây mang đến cho du khách trải nghiệm như lạc vào một "đại dương kỳ bí".
Khu trưng bày được chia thành ba phần chính. Tầng chiếu sáng tái hiện "khu rừng nhiệt đới của đại dương" với nhiều loài sinh vật săn mồi. Tầng chạng vạng và bóng tối vĩnh cửu giới thiệu các sinh vật có khả năng phát sáng sinh học cùng hiện tượng "tuyết biển".
Ở tầng vực thẳm, du khách có thể hình dung về thế giới đại dương sâu hàng nghìn mét - nơi lạnh giá, áp suất cực lớn và gần như không có ánh sáng.
Thông qua hơn 50 mẫu vật và mô hình sinh vật biển, không gian trưng bày mang đến một góc nhìn trực quan về sự đa dạng và kỳ diệu của thế giới đại dương.
Mỗi loài sinh vật đều đi kèm thông tin khoa học và câu chuyện riêng, giúp người xem vừa tham quan vừa học hỏi kiến thức về biển.
Theo các nhà khoa học của Viện Hải dương học, khu trưng bày không chỉ nhằm giới thiệu vẻ đẹp và sự kỳ vĩ của đại dương mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển.
