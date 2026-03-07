Xuất hiện sương mù dày đặc, phủ trắng tại An Giang ngày 7/3

TPO - Di chuyển dọc theo tỉnh lộ 943 từ phường Long Xuyên đến các xã Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Định Mỹ, Thoại Sơn (tỉnh An Giang),… sương mù xuất hiện dày đặc.

Cần bật đèn sương mù, đèn gầm; tuyệt đối không lấn sang làn đối diện để vượt khi trời sương mù bởi dễ gây va chạm đối đầu. (Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN)

Ghi nhận của phóng viên TTXVN trong sáng 7/3, tuyến Quốc lộ 91 từ phường Long đi phường Châu Đốc; qua địa bàn các xã: An Châu, Bình Hòa, Châu Phú,.. đã xuất hiện sương mù khá dày.

Di chuyển dọc theo tỉnh lộ 943 từ phường Long Xuyên đến các xã Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Định Mỹ, Thoại Sơn (tỉnh An Giang),… sương mù xuất hiện dày đặc hơn.

Nhiệt độ lúc 7 giờ ngày 7/3, tại Tỉnh lộ 943 xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) dao động từ 22-23 độ C tùy từng vị trí. Mặc dù ngoài trời không lạnh, nhưng sương mù phủ trắng các khu dân cư, đường giao thông, cánh đồng lúa.

Chạy dọc tuyến tỉnh lộ 943 này hơn 10 km, ghi nhận hiện tượng sương mù dày đặc; một số đoạn người tham gia giao thông rất khó quan sát, dù đã bật đèn pha cũng chỉ có thể quan sát được trong phạm vi khoảng 10-20m ở phía trước mặt.

Người tham gia giao thông rất khó quan sát phương tiện di chuyển và chướng ngại vật trên đường cũng như hệ thống biển cảnh báo ở khoảng cách xa hơn.

Nếu các chủ xe không tuân thủ các quy định tham gia giao thông an toàn như: bật đèn cảnh báo, hạn chế tốc độ, đi đúng làn đường, phần đường quy định... sẽ tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Văn Dũng, ngụ xã Vĩnh Trạch (tỉnh An Giang) cho hay, sương mù xuất hiện vào sáng sớm, những khoảng hơn 6 giờ trở nên dày đặc hơn. Sương mù dày đặc rất nguy hiểm, nên anh phải di chuyển chậm, nhất là những khu vực qua ngã ba, ngã tư hay khu dân cư... để đảm bảo an toàn.

Bà Nguyễn Thị Hồng, nhà ở gần tuyến tỉnh lộ 943 (xã Phú Hoà, tỉnh An Giang) cho biết, hiện tượng sương mù mới xuất hiện sáng nay, sương mù dày từ khoảng 6 giờ sáng và tan hết vào khoảng hơn 8 giờ cùng ngày khi mặt trời lên cao.

Theo bà Hồng, hiện tượng sương mù không gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân, song những người tham gia giao thông vào buổi sáng sớm phải thận trọng hơn do tầm nhìn bị hạn chế.

Trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang phân tích, do độ ẩm trong không khí lớn, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao và ảnh hưởng của bức xạ nhiệt dẫn tới hiện tượng sương mù ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Tại các khu vực gần sông và cánh đồng lúa sương mù thường dày hơn.

Lãnh đạo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang lý giải, sương mù là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát mặt đất, làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Vì vậy, trong điều kiện sương mù dày đặc, cơ quan chức năng tỉnh An Giang cảnh báo, các chủ phương tiện khi tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn, chạy đúng làn đường, phần đường, bật đèn cảnh báo, giảm tốc độ, chú ý quan sát để tránh nguy cơ xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông./.