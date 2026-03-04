Lãnh đạo công nghệ của Toyota đầu quân cho doanh nghiệp Việt

TPO - Ông Mori Keiichi, người từng giữ chức Giám đốc Công nghệ của Toyota vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch danh dự của Rikkei Japan - một thành viên của Tập đoàn Rikkeisoft Việt Nam.

Rikkei Japan vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Mori Keiichi giữ chức Chủ tịch Danh dự của doanh nghiệp này. Quyết định bổ nhiệm được công bố trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Rikkei Japan.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Toyota và tập đoàn viễn thông lớn, ông Mori từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao, xây dựng chiến lược IT toàn cầu và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Mori Keiichi (giữa) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo của Rikkei Japan.

Ông được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng quản trị doanh nghiệp thông qua nâng cao năng lực mạng lưới, di động, bảo mật, điện toán đám mây và thúc đẩy chuyển đổi số với trọng tâm là IoT và Dữ liệu lớn.

Ở cương vị Chủ tịch danh dự, ông Mori sẽ đồng hành cùng Rikkeisoft và Rikkei Japan trong ba trọng tâm chiến lược gồm mở rộng thị trường thông qua mạng lưới chiến lược, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo & đổi mới hệ thống, tăng cường quản trị và nâng cao thương hiệu.

Ông Bùi Quang Huy – Giám đốc Rikkei Japan chia sẻ, ông Mori có rất nhiều lời khuyên và sự hỗ trợ, đóng góp vào sự phát triển của Rikkei Japan trong nhiều năm qua.

"Với định hướng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ông ở vai trò Chủ tịch danh dự – với góc nhìn toàn diện về quản trị doanh nghiệp và lĩnh vực IT", ông Huy nói.

Quyết định bổ nhiệm ông Mori Keiichi được công bố nhân 10 năm thành lập Rikkei Japan.

Rikkeisoft được thành lập năm 2012 tại Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và tư vấn chuyển đổi số. Rikkei Japan được thành lập vào năm 2016, là một công ty con quan trọng của Rikkeisoft.

Sau hơn một thập kỷ, Rikkeisoft đã mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia, trong đó có các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ với định hướng trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu.