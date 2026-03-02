Tối mai 3/3 xuất hiện trăng máu tuyệt đẹp, Việt Nam xem được ở đâu?

TPO - Về lý thuyết, toàn bộ Việt Nam có thể quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần (Trăng máu) vào tối mai (3/3). Tuy nhiên, một số khu vực như miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có thể gặp trở ngại do trời nhiều mây, có mưa.

Tối 3/3, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần (còn gọi là "Trăng máu" – Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ), sự kiện thiên văn được mong chờ nhất năm 2026.

Về mặt lý thuyết, toàn bộ Việt Nam nằm trong vùng có thể quan sát hiện tượng này, bắt đầu từ pha toàn phần, khoảng 18h đến hết sự kiện, khoảng 21h23 phút.

Tại Hà Nội, Mặt Trăng mọc lúc 17h57 phút, khoảng 7 phút trước khi pha toàn phần mở màn. Tại TPHCM, Mặt Trăng mọc lúc 17h58 phút. Tại Đà Nẵng, Mặt Trăng mọc lúc 17h56 phút.

Một số khu vực như Điện Biên, Lai Châu, phía Tây Sơn La, Cà Mau và An Giang, Mặt Trăng mọc muộn hơn, sau khi pha toàn phần diễn ra được vài phút. Trong đó, Điện Biên là nơi muộn nhất, khoảng 18h11 phút.

Tại Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa), Mặt Trăng mọc vào lúc 17 giờ 26 phút và tại Đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng) là lúc 17 giờ 27 phút.

Một số khu vực khó quan sát Trăng máu vào tối 3/3 do trời nhiều mây.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc quan sát hiện tượng thiên văn kỳ thú này sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết ở từng khu vực.

Tại miền Bắc, gồm Thủ đô Hà Nội, trong tối 3/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời có thể nhiều mây và có mưa, ảnh hưởng khá lớn đến khả năng quan sát sự kiện.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ gồm các địa phương Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, trong tối 3/3 cũng có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, khả năng quan sát thấp.

Trong khi đó, tại Bình Định cũ, khu vực đón Mặt Trăng sớm nhất trên đất liền (lúc 17h46 phút), điều kiện quan sát có thể thuận lợi khi trời quang đãng, ít mây, không mưa.

Các địa phương khác gồm Kon Tum, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ cũng có khả năng quan sát được hiện tượng “Trăng máu” lần này.

Nguyệt thực toàn phần có thể quan sát hoàn toàn bằng mắt thường, người quan sát nên chọn khu vực quang đãng, ít ánh sáng đèn.

Sau sự kiện lần này, phải đến ngày 31/12/2028, Việt Nam mới có thể chiêm ngưỡng lại nguyệt thực toàn phần.