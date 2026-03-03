Ba 'đại gia' công nghệ Việt tham gia Liên minh 6G thế giới

TPO - Liên minh do Qualcomm khởi xướng, quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ và viễn thông hàng đầu thế giới nhằm hướng tới phát triển và thương mại hóa các mạng 6G AI-native vào năm 2029. Ba doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam là Viettel, FPT và VNG xác nhận tham gia.

Công nghệ 6G được định hình như một nền tảng AI-native, hợp nhất ba trụ cột công nghệ cốt lõi gồm: kết nối, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao.

Hệ sinh thái 6G tương lai sẽ mở ra thế hệ mạng thông minh với vô tuyến tích hợp cảm biến, mạng RAN (Radio Access Network) ảo hóa, tự động hóa vận hành bằng AI, cùng các trung tâm dữ liệu biên và đám mây phục vụ khả năng xử lý khối lượng tính toán và dữ liệu AI thế hệ mới (new AI workloads).

Đây được xem là nền tảng cho sự bứt phá của các dịch vụ viễn thông, thiết bị thông minh thế hệ mới và các mô hình kinh doanh số tiên tiến.

Ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm CEO của Qualcomm, cho biết, “6G không chỉ là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của công nghệ không dây. Đây là nền tảng cho một tương lai AI-native, nơi trí tuệ được phân bổ xuyên suốt từ thiết bị, biên mạng đến đám mây, đồng thời chuyển hóa các nhà cung cấp hạ tầng mạng thành những doanh nghiệp vận hành dựa trên AI.

Liên minh 6G do Qualcomm khởi xướng đặt mục tiêu thương mại hoá 6G vào 2029.

Liên minh do Qualcomm khởi xướng sẽ tập trung phát triển toàn diện trên thiết bị, mạng và hạ tầng đám mây, với các mục tiêu trọng tâm gồm: thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn 6G, xác thực hệ thống sớm, trình diễn thiết bị và mạng tiền thương mại vào năm 2028, thiết lập chuẩn đánh giá mức độ sẵn sàng 6G cho toàn ngành và triển khai thương mại các hệ thống 6G toàn cầu, có khả năng tương tác vào năm 2029.

Tại Việt Nam, FPT cho biết vừa chính thức tham gia Liên minh do Qualcomm khởi xướng. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ, trong bối cảnh AI, năng lực tính toán tiên tiến cùng các mô hình và công nghệ mới như điện toán lượng tử và mô hình ngôn ngữ lớn đang hội tụ nhanh chóng, 6G nổi lên như một lớp trí tuệ trung tâm, hợp nhất kết nối, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao thành một nền tảng AI-native.

Ông cho biết, việc tham gia Liên minh này sẽ đồng thời giúp FPT nâng cao năng lực chuyển hóa các công nghệ tiên tiến thành giá trị thực tiễn cho khách hàng trong nhiều ngành, khu vực và thị trường, đồng thời tăng cường năng lực trong các lĩnh vực chiến lược như giao thông thông minh, hệ thống UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến.

Viettel cũng công bố thúc đẩy lộ trình 6G, hướng tới thương mại hoá vào năm 2029. Tại Hội nghị Di động Thế giới 2026 diễn ra từ 2-5/3/3026 tại Barcelona (Tây Ban Nha), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố tăng tốc nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ 6G do Viettel làm chủ, đồng thời tham gia liên minh chiến lược toàn cầu do Qualcomm Technologies khởi xướng nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai 6G trên phạm vi toàn cầu từ năm 2029.

Viettel sẽ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu kiến trúc 6G, thử nghiệm sớm hệ thống và thiết bị tiền thương mại vào năm 2028, đóng góp xây dựng tiêu chuẩn và chuẩn bị cho triển khai thương mại từ năm 2029.

Đoàn Viettel làm việc với các đối tác Qualcomm tại Hội nghị Di động Thế giới 2026.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết, việc tham gia liên minh 6G toàn cầu thể hiện cam kết của Viettel trong việc làm chủ công nghệ lõi và đóng góp vào hệ sinh thái 6G từ giai đoạn đầu. “Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước đưa các sản phẩm công nghệ do Việt Nam nghiên cứu, phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Thắng nói.

Tại sự kiện, Viettel cũng công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Qualcomm Technologies, Inc. nhằm thiết lập hợp tác chiến lược trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh tích hợp AI.

Theo nội dung MoU, hai bên hướng tới mục tiêu cùng phát triển và thương mại hóa dòng điện thoại thông minh flagship (chủ lực, cao cấp nhất). Qualcomm sẽ cung cấp hoặc cho phép cấp phép thiết kế tham chiếu (reference design) cho thiết bị, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình đánh giá và tích hợp.

Viettel sẽ trực tiếp phát triển, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm dựa trên nền tảng đó, tích hợp hệ sinh thái phần mềm Agentic AI do Viettel tự phát triển.

Sự kết hợp giữa phần cứng cao cấp của Qualcomm và nền tảng Agentic AI của Viettel được kỳ vọng tạo ra thế hệ thiết bị thông minh mới, đóng vai trò đầu cuối trong hệ sinh thái 5G hiện tại và tiến tới 6G trong tương lai.