Hà Nội chi 5.000 tỷ cho khoa học, công nghệ, phấn đấu có doanh nghiệp từ các trường đại học

TPO - Thành phố Hà Nội cam kết dành 4% chi thường xuyên ngân sách (tương đương 5.000 tỷ đồng) cho khoa học và công nghệ. Trong tháng 11-12/2025, Hà Nội phấn đấu có những doanh nghiệp đầu tay hình thành từ các trường, viện.

Chiều 23/10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo triển khai thực hiện Nghị định số 271/2025/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, việc ban hành Nghị định số 271 là bước đi kịp thời, đột phá, tạo cơ sở pháp lý cho Hà Nội, nơi tập trung nguồn lực khoa học, công nghệ lớn nhất cả nước, triển khai cơ chế “thí điểm trước, lan tỏa sau”.

Theo ông Minh, Nghị định 271 đã mở ra một chương mới, thể hiện tầm nhìn đột phá trong việc đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế tri thức.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, Hà Nội cần tận dụng tối đa các cơ chế vượt trội mà Nghị định 271 cho phép, sớm hình thành những doanh nghiệp khởi nguồn từ các trường đại học, viện nghiên cứu (spinoff), góp phần nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

"Nghị định này không chỉ là hướng dẫn kỹ thuật, mà còn là chìa khóa để hiện thực hóa mô hình hợp tác ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp. Điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa quy định vào cuộc sống, chuyển ý tưởng thành sản phẩm, chuyển kết quả nghiên cứu thành hàng hóa có giá trị”, ông Minh nói.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, Hà Nội đã sẵn sàng cho giai đoạn hành động. Cùng với việc triển khai 6 Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị định 271 là mắt xích quan trọng, giúp Hà Nội hoàn thiện chuỗi khép kín từ đặt hàng - nghiên cứu - bồi hoàn - thương mại hóa - sandbox thử nghiệm, hướng tới việc thành lập các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên ngay trong năm 2025.

“Thành phố đã cam kết dành 4% chi thường xuyên ngân sách (tương đương 5.000 tỷ đồng) cho khoa học và công nghệ, đồng thời đang xây dựng tổ công tác liên ngành hướng dẫn thí điểm mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 271/2025/NĐ-CP. Trong tháng 11-12 tới, Hà Nội phấn đấu có những doanh nghiệp đầu tay hình thành từ các trường, viện”, ông Tuấn chia sẻ.