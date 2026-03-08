Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tra cứu khu vực bỏ phiếu và danh sách người ứng cử qua VNeID

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngoài việc theo dõi khu vực bỏ phiếu trên thẻ cử tri, danh sách người ứng cử và danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã, công dân có thể sử dụng chức năng "Bầu cử quốc hội" trên ứng dụng VNeID.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), chức năng "Bầu cử Quốc hội" trên ứng dụng VNeID nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu và cập nhật thông tin địa khu vực bỏ phiếu bảo đảm quyền tham gia bầu cử đúng quy định, đồng thời xem thông tin cần thiết của người ứng cử để cử tri chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức và trách nhiệm khi tham gia bầu cử.

Cụ thể, đối với những công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2, chức năng "Bầu cử Quốc hội" sẽ hiển thị khu vực bỏ phiếu, phạm vi bầu cử theo tài khoản định danh cá nhân, giúp cung cấp thông tin cho công dân. Hỗ trợ chức năng tạo yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu góp phần xây dựng công dân số trong thời đại chuyển đổi số.

Bước 1: Truy cập màn chức năng "Bầu cử Quốc hội khóa XVI".

a1-4031.jpg

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

a2-3351.jpg

Bước 3: Tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn "Khu vực bỏ phiếu của cử tri".

a3-2553.jpg

Bước 4: Tạo yêu cầu thay đổi.

a4-1787.jpg

Trường hợp chọn nơi bỏ phiếu nơi khác:

Trường hợp công dân chọn bỏ phiếu nơi khác (Theo Điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân- Văn bản hợp nhất số 85/VBHN-VPQH ngày 20/8/2025), hệ thống hiển thị trường thông tin Nơi đăng ký bỏ phiếu mới:

a5-7166.jpg

Nhấn vào "Nơi đăng ký bỏ phiếu mới", hệ thống hiển thị màn chọn địa chỉ

a6-617.jpg

Màn hình sau khi đã chọn nơi khác để bỏ phiếu:

a7-8258.jpg

Bước 5: Màn hình hiển thị tạo yêu cầu thành công và kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng VNeID.

a8-2020.jpg

Nhấn "Quay lại" để quay lại màn Khu vực bỏ phiếu. Nhấn "Lịch sử yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu" để xem lịch sử. Nhấn "Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác" để xem Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác: Giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác hiển thị khi thông tin bỏ phiếu hiện tại của công dân là “nơi khác”.

Công dân sẽ không thể tạo yêu cầu thay đổi khác khi tồn tại yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu đang xử lý.

a9-2461.jpg

Chức năng cho phép công dân xem danh sách người ứng cử tham gia ứng cử theo khu vực, hỗ trợ công dân tìm kiếm ứng cử viên và xem chi tiết ứng cử viên theo khu vực (tài khoản định danh điện tử mức 2):

Bước 1: Truy cập màn chức năng. Tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn "Danh sách người ứng cử".

a11-7753.jpg
a10-7156.jpg

Bước 2: Tìm kiếm người ứng cử; Chọn phạm vi bầu cử; Chọn địa chỉ: Công dân nhấn vào chọn địa chỉ, hệ thống hiển thị giao diện chọn địa chỉ.

a12-7510.jpg
a13.jpg
Sau khi chọn địa chỉ thành công , công dân nhấn "Tìm kiếm" để tìm kiếm danh sách theo địa chỉ đã chọn và Hệ thống hiển thị danh sách người ứng cử theo tiêu chí đã chọn
a14.png

Bước 3: Xem chi tiết người ứng cử

Tại màn Danh sách ứng cử nhấn "Chi tiết"; tại tên người ứng cử công dân muốn xem chi tiết.

a15.jpg
a16.jpg
Tại màn xem "Chi tiết", nhấn "Xem ngay" để xem thông tin người ứng cử.
Thanh Hà
#Hướng dẫn bầu cử qua VNeID #Chức năng tra cứu khu vực bỏ phiếu #Thay đổi nơi bỏ phiếu trực tuyến #Xem danh sách ứng cử viên quốc hội #Ứng dụng VNeID trong bầu cử #Công dân số và chuyển đổi số #Xác thực sinh trắc học trong bầu cử #Thông tin ứng cử viên và bầu cử quốc hội #Lịch sử yêu cầu thay đổi địa điểm bỏ phiếu #Giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác

Xem thêm

Cùng chuyên mục