Tra cứu khu vực bỏ phiếu và danh sách người ứng cử qua VNeID

TPO - Ngoài việc theo dõi khu vực bỏ phiếu trên thẻ cử tri, danh sách người ứng cử và danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và UBND cấp xã, công dân có thể sử dụng chức năng "Bầu cử quốc hội" trên ứng dụng VNeID.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), chức năng "Bầu cử Quốc hội" trên ứng dụng VNeID nhằm hỗ trợ cử tri tra cứu và cập nhật thông tin địa khu vực bỏ phiếu bảo đảm quyền tham gia bầu cử đúng quy định, đồng thời xem thông tin cần thiết của người ứng cử để cử tri chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức và trách nhiệm khi tham gia bầu cử.

Cụ thể, đối với những công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2, chức năng "Bầu cử Quốc hội" sẽ hiển thị khu vực bỏ phiếu, phạm vi bầu cử theo tài khoản định danh cá nhân, giúp cung cấp thông tin cho công dân. Hỗ trợ chức năng tạo yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu góp phần xây dựng công dân số trong thời đại chuyển đổi số.

Bước 1: Truy cập màn chức năng "Bầu cử Quốc hội khóa XVI".

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 3: Tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn "Khu vực bỏ phiếu của cử tri".

Bước 4: Tạo yêu cầu thay đổi.

Trường hợp chọn nơi bỏ phiếu nơi khác:

Trường hợp công dân chọn bỏ phiếu nơi khác (Theo Điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân- Văn bản hợp nhất số 85/VBHN-VPQH ngày 20/8/2025), hệ thống hiển thị trường thông tin Nơi đăng ký bỏ phiếu mới:

Nhấn vào "Nơi đăng ký bỏ phiếu mới", hệ thống hiển thị màn chọn địa chỉ

Màn hình sau khi đã chọn nơi khác để bỏ phiếu:

Bước 5: Màn hình hiển thị tạo yêu cầu thành công và kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng VNeID.

Nhấn "Quay lại" để quay lại màn Khu vực bỏ phiếu. Nhấn "Lịch sử yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu" để xem lịch sử. Nhấn "Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác" để xem Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác: Giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác hiển thị khi thông tin bỏ phiếu hiện tại của công dân là “nơi khác”.

Công dân sẽ không thể tạo yêu cầu thay đổi khác khi tồn tại yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu đang xử lý.

Chức năng cho phép công dân xem danh sách người ứng cử tham gia ứng cử theo khu vực, hỗ trợ công dân tìm kiếm ứng cử viên và xem chi tiết ứng cử viên theo khu vực (tài khoản định danh điện tử mức 2):

Bước 1: Truy cập màn chức năng. Tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn "Danh sách người ứng cử".

Bước 2: Tìm kiếm người ứng cử; Chọn phạm vi bầu cử; Chọn địa chỉ: Công dân nhấn vào chọn địa chỉ, hệ thống hiển thị giao diện chọn địa chỉ.

Sau khi chọn địa chỉ thành công , công dân nhấn "Tìm kiếm" để tìm kiếm danh sách theo địa chỉ đã chọn và Hệ thống hiển thị danh sách người ứng cử theo tiêu chí đã chọn

Bước 3: Xem chi tiết người ứng cử

Tại màn Danh sách ứng cử nhấn "Chi tiết"; tại tên người ứng cử công dân muốn xem chi tiết.