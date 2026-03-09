Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thẻ thanh toán VIB Business cho doanh nghiệp: 0% phí đổi ngoại tệ, không giới hạn quy đổi lượt vào lounge

P.V

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt thẻ thanh toán VIB Business cho doanh nghiệp, được thiết kế toàn diện cho nhu cầu vận hành và phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), chủ hộ kinh doanh và đội ngũ quản lý tài chính doanh nghiệp.

5293f91f84e90ab753f8.jpg

Với hàng loạt đặc quyền vượt trội, thẻ thanh toán VIB Business không chỉ là phương tiện thanh toán – mà là giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp Việt vận hành chuyên nghiệp hơn, tiết kiệm chi phí thực chất và đồng hành cùng doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày càng chuẩn hóa về thuế và quản trị dòng tiền.

Phí chuyển đổi ngoại tệ 0% – Tối ưu chi phí thanh toán quốc tế

Doanh nghiệp có hoạt động thanh toán quốc tế thường xuyên như mua phần mềm, nguyên vật liệu, nguồn hàng nước ngoài, quảng cáo trên các nền tảng toàn cầu đến đặt vé máy bay và lưu trú… thường chịu phí chuyển đổi ngoại tệ từ 1,5% đến 3,5% mỗi giao dịch, một khoản chi phí tưởng không nhiều nhưng tích lũy đáng kể theo thời gian.

Thẻ thanh toán VIB Business miễn phí chuyển đổi ngoại tệ (0%) khi đạt mức chi tiêu theo quy định, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán xuyên biên giới thường xuyên. Cơ chế phí được tự động áp dụng dựa trên tổng chi tiêu thẻ trong tháng liền trước:

2-87.jpg

Mức phí này được áp dụng tự động cho toàn bộ thẻ chính và thẻ phụ, không cần đăng ký thêm thủ tục. Với doanh nghiệp chi tiêu quốc tế từ 90 triệu VND/tháng trở lên, mức phí 0% đồng nghĩa với việc tiết kiệm từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Không giới hạn quy đổi lượt vào lounge

Không chỉ dừng ở việc tối ưu chi phí, thẻ thanh toán VIB Business còn tích hợp đặc quyền phòng chờ sân bay (lounge) và dịch vụ ưu tiên làm thủ tục nhanh (fast track). Cụ thể, với mỗi 30 triệu đồng chi tiêu quốc tế, chủ thẻ nhận 01 lượt sử dụng lounge hoặc fast track. Số lượt quy đổi không giới hạn và điều kiện chi tiêu được tính trên từng thẻ.

Đây là lợi ích thiết thực đối với chủ doanh nghiệp, nhà quản lý thường xuyên công tác, gặp gỡ đối tác. Trải nghiệm di chuyển thuận tiện, tiết kiệm thời gian tại sân bay không chỉ nâng cao hiệu suất làm việc mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

3-91.jpg

Công cụ quản trị và tách bạch dòng tiền cá nhân - kinh doanh

Một trong những thách thức thường trực của doanh nghiệp vừa và nhỏ là sự chồng chéo giữa dòng tiền cá nhân và kinh doanh – khiến việc hạch toán, báo cáo thuế và kiểm soát ngân sách trở nên phức tạp, dễ xảy ra sai lệch. Thẻ thanh toán VIB Business giải quyết bài toán này một cách triệt để với tài khoản thanh toán doanh nghiệp độc lập, mọi giao dịch được ghi nhận rõ ràng, tách bạch dòng tiền, không phí ẩn – thuận tiện cho công tác kế toán và báo cáo thuế cuối kỳ. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc theo quy định mới về tài khoản thanh toán từ 1/3/2026 mà VIB đã sẵn sàng cung cấp giải pháp tức thì hỗ trợ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể phát hành không giới hạn thẻ phụ và chủ động thiết lập hạn mức trên ứng dụng VIB Business theo tháng và theo từng danh mục chi tiêu. Với đa dạng các lĩnh vực theo nhu cầu chi tiêu thực tế của doanh nghiệp như: nhà hàng, siêu thị, tiện ích, thuế, phần mềm & ứng dụng, quảng cáo, doanh nghiệp có thể chủ động kiểm soát ngân sách, hạn chế rủi ro vượt trần và tối ưu chi phí.

Song song đó, VIB áp dụng chính sách miễn phí thường niên năm đầu 100%. Từ năm thứ hai, doanh nghiệp tiếp tục được miễn phí khi tổng chi tiêu 12 tháng liền trước đạt từ 50 triệu đồng (tính trên từng thẻ), giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí tài chính một cách chủ động và minh bạch.

Đại diện VIB cho biết, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch hóa doanh thu – chi phí ngày càng chặt chẽ, đặc biệt với hộ kinh doanh và SME, một công cụ tài chính giúp quản trị chi tiêu theo thời gian thực, tách bạch ngân sách rõ ràng và hạn chế chi phí phát sinh là lợi thế cạnh tranh đáng kể. Thẻ thanh toán VIB Business được phát triển như một hạ tầng thanh toán thu gọn cho doanh nghiệp: vừa hỗ trợ kiểm soát dòng tiền, vừa tối ưu chi phí, đồng thời mang lại đặc quyền trải nghiệm cao cấp.

Với việc ra mắt thẻ thanh toán VIB Business, VIB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh Việt vận hành chuyên nghiệp hơn, tiết kiệm chi phí thực chất hơn và sẵn sàng tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn mới. Tham khảo thông tin về thẻ thanh toán VIB Business tại đây.

P.V
#VIB Business #thẻ doanh nghiệp #phí ngoại tệ #lounge sân bay #quản lý tài chính #doanh nghiệp nhỏ

