Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Xanh Phú Quý - sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới

P.V

Manulife Việt Nam vừa ra mắt Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh người dân Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc tích lũy tài sản và chuẩn bị nền tảng tài chính dài hạn cho gia đình, các giải pháp kết hợp giữa bảo hiểm và đầu tư đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Xanh Phú Quý mang đến một giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp giữa bảo vệ của bảo hiểm nhân thọ và tiềm năng tăng trưởng tài sản thông qua đầu tư dài hạn, với thời gian đóng phí ngắn chỉ từ 5 năm.

Xu hướng bảo hiểm trong quản lý tài sản

Phân bổ tài sản hợp lý (asset allocation) ngày càng trở thành một nguyên tắc quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân hiện đại trên toàn thế giới. Bên cạnh các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán hay tiền gửi, bảo hiểm nhân thọ ngày càng được xem là một cấu phần quan trọng trong danh mục tài sản dài hạn.

hinh-1-1.png

Tại nhiều thị trường phát triển cũng như các trung tâm tài chính trong khu vực châu Á như Hong Kong và Singapore, bảo hiểm nhân thọ từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong chiến lược quản lý tài sản của các gia đình. Theo nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý tài sản cá nhân, khách hàng tại các thị trường này thường phân bổ khoảng 5% đến 20% tổng tài sản vào các giải pháp bảo hiểm như một cấu phần của danh mục tài sản dài hạn.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang dần hình thành khi ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến việc đầu tư dài hạn, hoạch định tài chính và xây dựng gia sản cho các thế hệ tương lai.

Giải pháp bảo vệ và đầu tư dài hạn

Bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý giúp khách hàng vừa bảo vệ tài chính trước rủi ro, vừa tích lũy và đầu tư dài hạn thông qua các quỹ liên kết đơn vị được quản lý và đầu tư chuyên nghiệp.

hinh-2-1.png

Sản phẩm được thiết kế với nhiều điểm nổi bật:

· Kết hợp bảo vệ và đầu tư dài hạn trong cùng một giải pháp tài chính.

  • Thời gian đóng phí ngắn, chỉ từ 5 năm.
  • Khả năng rút tiền định kỳ từ năm thứ 11, phục vụ các mục tiêu tài chính dài hạn.
  • Thiết kế tối ưu hóa hiệu quả đầu tư thông qua việc giảm thiểu các loại chi phí liên quan.
  • Tham gia quỹ liên kết đơn vị được quản lý chuyên nghiệp, tận dụng sức mạnh của đầu tư dài hạn và lãi kép.
  • Cho phép chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho thế hệ tiếp theo, hỗ trợ việc kế thừa và tiếp tục kiến tạo gia sản qua nhiều thế hệ.

Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động tích lũy và quản lý tài sản dài hạn, hướng tới việc hình thành gia sản bền vững cho gia đình.

Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam, cho biết: “Ngày nay, khách hàng không chỉ tìm kiếm sự bảo vệ trước rủi ro mà còn mong muốn những giải pháp giúp họ xây dựng và phát triển tài sản dài hạn cho bản thân và gia đình. Với Xanh Phú Quý, Manulife mong muốn mang đến một giải pháp giúp khách hàng được bảo vệ ngay từ hôm nay, đồng thời từng bước tích lũy và kiến tạo gia sản cho các thế hệ tương lai”.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý hiện đã được triển khai thông qua kênh đại lý và kênh đối tác ngân hàng VietinBank.

Về Manulife Việt Nam

Manulife Việt Nam là thành viên của tập đoàn tài chính Manulife–John Hancock hàng đầu thế giới, và là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999. Sau 26 năm phát triển, Công ty hiện là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu có vốn điều lệ cao nhất trên thị trường nhân thọ và phục vụ gần 1,5 triệu khách hàng trên toàn quốc. Với đội ngũ nhân viên và tư vấn viên chuyên nghiệp, Manulife Việt Nam không ngừng nỗ lực mang đến các giải pháp bảo vệ và đầu tư phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đồng hành cùng người dân Việt Nam trên hành trình theo đuổi cuộc sống “Tốt hơn mỗi ngày”.

Thông tin liên hệ

Bộ phận Truyền thông – Manulife Việt Nam

Email: mvl_corporate_communication@manulife.com

P.V
#Giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư #Kiến tạo gia sản nhiều thế hệ #Quản lý tài sản dài hạn #Xu hướng bảo hiểm trong quản lý tài chính #Bảo hiểm nhân thọ và đầu tư #Thị trường bảo hiểm Việt Nam #Chiến lược tài chính cá nhân #Quản lý tài sản khu vực châu Á #Chương trình chuyển giao kế thừa #Tích lũy tài sản bền vững

Cùng chuyên mục