Lịch chính thức nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày liên tiếp, cán bộ, công chức, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, các dịp nghỉ trong năm gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).

93le.jpg
Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày, dịp 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày.
(Ảnh Duy Phạm)

Đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định, mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ, tết thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).

Như vậy, tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy, ngày 25/4 đến hết thứ hai - 27/4.

Tiếp đó, hai ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý, hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Chính vì điều này, mạng xã hội đã lan truyền thông tin hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với nghỉ 30/4 và 1/5, kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Tuy nhiên, vừa qua, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định, lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 vẫn thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, không có thêm đề xuất mới. Vì thế, cán bộ, công chức, lao động không được nghỉ 9 ngày liên tiếp (từ 25/4 đến ngày 3/5) như thông tin được lan truyền trước đó.

Về quy định làm thêm giờ, theo quy định, doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019).

Về mức lương làm thêm giờ, người lao động làm thêm dịp lễ, tết vào ban ngày được trả ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Nếu người lao động làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường.

Luân Dũng
