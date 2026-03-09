Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trường Phong
TPO - Sáng 9/3, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

tienphong-93hoinghi1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 nêu rõ, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị yêu cầu nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cũng như những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Cùng với đó, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

tienphong-93hoinghi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra, giám sát; chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao. Các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị đến kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Thường trực Ban Bí thư thông tin, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt của Đảng bộ được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra và gửi các tài liệu cần thiết cho Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11.

tienphong-93hoinghi2.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, Đảng bộ đặc biệt quan tâm xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, "nói đi đôi với làm", "làm đến nơi đến chốn", "làm đến cùng". Bên cạnh việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị quyết, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương xác định, với vai trò là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng vì vậy vấn đề thực hiện, vấn đề hành động là chính.

Đảng bộ cũng đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương phải phát huy tính tiên phong, gương mẫu; phải đi trước, làm trước, nói đi đôi với làm, không “nói một đằng, làm một nẻo”, phải thực hiện đến cùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đảng bộ đã tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện chỉ thị; kịp thời đưa nội dung thực hiện chỉ thị và các văn bản liên quan về bầu cử vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhận thức rất rõ công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, vì mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ chủ động, tích cực, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đặc biệt là nâng tầm công tác tham mưu chiến lược để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đảng uỷ sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, hồ sơ, tài liệu, hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc theo yêu cầu của Đoàn, góp phần cùng Đoàn Kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trường Phong
