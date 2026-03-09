Khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch trên 6.000 tỷ đồng tại KCN Sóng Thần 3

TPO - Với mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng, dự kiến nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ đạt công suất gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm.

Sáng 9/3, tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương, TPHCM), Tập đoàn TH Milk đã tổ chức lễ khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương.

Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và TPHCM đến dự buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá sự kiện khởi công nhà máy này có ý nghĩa đối với sự phát triển không chỉ của TPHCM mà còn đối với toàn Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đầu tư dài hạn, bền vững của Tập đoàn TH.

Ông Được nhìn nhận, thế giới đang bước vào giai đoạn biến động sâu sắc với nhiều thách thức mang tính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, bền vững, chất lượng cao không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là vấn đề an ninh và trách nhiệm xã hội.

Việc Tập đoàn TH quyết định đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch với công suất gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện bản lĩnh cũng như khát vọng, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước, cộng đồng.

“Dự án không chỉ góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực chế biến thực phẩm hiện đại, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam mà còn đóng vai trò thiết thực trong việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định giá cả, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân thành phố và khu vực phía Nam, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của thực phẩm Việt trên trường quốc tế”, Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH cho biết, dự án góp phần nâng cao năng lực chế biến thực phẩm hiện đại, gia tăng giá trị nông sản Việt Nam, đồng thời bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định cho thị trường TPHCM và khu vực phía Nam.

Theo bà Thái Hương, trong bối cảnh những thành tựu của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang làm thay đổi diện mạo thế giới, Tập đoàn TH tiếp tục tiến sâu vào một mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị trên nền tảng đã định hình ngay từ đầu là phát triển bền vững, qua việc khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương.

Nhà máy này sẽ là một trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của TH, đặc biệt tại khu vực phía Nam, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác - công nghiệp chế biến - phân phối hiện đại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - an sinh xã hội không những của TPHCM mà còn trải dài tới vùng biên cương của Tổ quốc…