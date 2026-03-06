Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Trần Lưu Quang: Quyết liệt giải quyết tình trạng dự án, quy hoạch 'treo'

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước thực trạng các dự án treo, chung cư cũ tại khu vực trung tâm thành phố, trả lời cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang nỗ lực giải quyết như thuê tư vấn hàng đầu thế giới thực hiện quy hoạch thành phố để điều chỉnh “những cái nhỏ nhỏ” ở dưới để từng bước giải quyết các dự án, quy hoạch treo. “Chúng tôi hứa sẽ tích cực giải quyết với niềm tin sẽ khá hơn các nhiệm kỳ trước”, ông Quang nói.

Chiều 5/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI - đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM, đã tiếp xúc cử tri phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, trước kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài ông Trần Lưu Quang, đơn vị bầu cử số 6 còn có các ứng cử viên: ông Đỗ Đức Hiển, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

2t8a0726.jpg
5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6 TPHCM, tiếp xúc cử tri chiều 5/3. Ảnh: Ngô Tùng
2t8a0722.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các lãnh đạo phường dự hội nghị.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri Nguyễn Thị Lan mong lãnh đạo thành phố và các ứng cử viên suy nghĩ thêm về những tồn tại hiện nay của TPHCM để thời gian tới nghiên cứu giải quyết.

2t8a0729.jpg
Cử tri Nguyễn Thị Lan nêu ý kiến. Ảnh: Ngô Tùng

Cử tri Trịnh Văn Thành mong các ứng cử viên sau khi trúng cử cần giữ đúng lời cam kết, thực hiện đầy đủ những chức năng, nhiệm vụ mà mình đưa ra trong suốt nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử.

Cử tri Trịnh Văn Thành tiết lộ: "Có nhiều dự án trên địa bàn phường đã bị treo nhiều năm nay. Khu chung cư cũ trên đường Trần Hưng Đạo phá bỏ nhiều năm rồi vẫn rào để đó. Hay khu tứ giác đường Nguyễn Cư Trinh nhiều năm nay rào để không mãi”.

Về giải quyết dự án treo, quy hoạch treo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết đã có chủ trương từ trên và thành phố đang nỗ lực nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. “Chúng tôi hứa với mọi người là sẽ tích cực, quyết liệt để giải quyết từng bước, với niềm tin sẽ khá hơn các nhiệm kỳ trước”, ông Quang thông tin.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM cho biết thành phố đang thuê tư vấn hàng đầu thế giới thực hiện quy hoạch thành phố và tin tưởng kết quả sẽ có một quy hoạch rất tốt. Trên cơ sở đó, thành phố điều chỉnh “những cái nhỏ nhỏ” ở dưới để từng bước giải quyết các dự án quy hoạch treo.

2t8a0745.jpg
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng từ những trăn trở, quan tâm của người dân, Bí thư Trần Lưu Quang cũng nhắc đến một việc khác mà bản thân ông đau đáu từ lâu. Đó là câu chuyện về khu vực Mả Lạng và chợ Gà Gạo trên địa bàn trung tâm thành phố. Qua trao đổi nhanh với lãnh đạo phường, ông Quang nói trước đây dự án đã từng triển khai nhưng làm dở dang rồi dừng lại. Nguyên nhân chính là do bài toán kêu gọi nhà đầu tư.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, khu Mả Lạng trước đây là nơi nhiều người đi kinh tế mới sau đó quay trở lại thành phố sinh sống, ở trong những căn nhà rất chật hẹp.

“Trước đây, tôi có người bạn học phải ở trong căn nhà chỉ vài mét vuông, từng nói vui mà rất thật là tối ngủ thì người nằm trong nhà, còn chân phải đưa ra ngoài hẻm”, ông Quang kể và nói những việc như vậy là chuyện rất xúc động, khiến mọi người suy nghĩ.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng những khu vực như thế này chính quyền phải quan tâm, có trách nhiệm lo. “Đề nghị các chủ tịch phường thống kê đầy đủ, lập danh sách của cả hai khu vực này và gửi cho Bí thư Thành ủy để chúng tôi cùng khảo sát, tính toán phương án giải quyết”, ông Quang chỉ đạo.

Về phương hướng giải quyết trước mắt, Bí thư Trần Lưu Quang nói có thể phải xem xét bài toán giao thông và điều chỉnh quy hoạch, chẳng hạn nâng số tầng xây dựng cho phép cao hơn bởi trước đây quy hoạch chỉ khoảng 10 tầng, không đủ sức hút để kêu gọi nhà đầu tư.

“Tuy nhiên việc này cũng cần tính toán thận trọng”, ông Quang cho hay.

Ngô Tùng
#Bí thư Thành ủy TPHCM #tiếp xúc cử tri #chăm lo an sinh xã hội #đời sống #khu Mả Lạng #đơn vị bầu cử #quy hoạch #quy hoạch treo #dự án

