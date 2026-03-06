'Lá chắn thép' bảo vệ biên giới biển Khánh Hòa

TPO - Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa trở thành “lá chắn thép” nơi đầu sóng, lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn và là điểm tựa vững chắc của ngư dân.

Sáng 5/3, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (6/3/1966 - 6/3/2026).

Đại tá Nguyễn Doãn Hòa - Chính ủy BĐBP tỉnh Khánh Hòa, ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng BĐBP Khánh Hòa.

Trong diễn văn kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Doãn Hòa - Chính ủy BĐBP tỉnh Khánh Hòa, đã ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Thành lập ngày 6/3/1966 với phiên hiệu B63 tại căn cứ cách mạng Khánh Sơn, đơn vị đã vượt qua nhiều gian khổ, mưu trí chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não của Tỉnh ủy và căn cứ địa cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng nhanh chóng tiếp quản, xây dựng hệ thống đồn, trạm, trở thành “lá chắn thép” trên tuyến biên phòng biển dài, phức tạp.

Suốt 60 năm qua, BĐBP tỉnh Khánh Hòa lập nhiều thành tích nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ trì, phối hợp triệt phá hàng trăm vụ án ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đơn vị là lực lượng nòng cốt trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, kịp thời hỗ trợ hàng nghìn lượt tàu thuyền và ngư dân gặp nạn.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận và an sinh xã hội được triển khai hiệu quả với nhiều mô hình nhân văn như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, giúp hàng trăm học sinh nghèo tiếp tục đến lớp, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh BĐBP, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh BĐBP, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của BĐBP tỉnh Khánh Hòa. Trong bối cảnh đơn vị vừa được kiện toàn theo mô hình mới (sáp nhập từ BĐBP Khánh Hòa và BĐBP Ninh Thuận từ ngày 1/7/2025), ông yêu cầu đơn vị tiếp tục ổn định tổ chức, xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp bảo vệ chủ quyền, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận, củng cố “thế trận lòng dân”, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên tuyến biển.