Chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran có thể kéo dài đến tháng 9

TPO - Giới lãnh đạo quân sự Mỹ dự đoán cuộc xung đột với Iran sẽ kéo dài trong vài tháng, thậm chí là đến tháng 9, theo Politico.

Politico dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang tăng cường nguồn lực để sơ tán công dân Mỹ bị mắc kẹt ở Trung Đông, và Lầu Năm Góc gấp rút bổ sung lực lượng nhằm thu thập thông tin tình báo cho các chiến dịch quân sự. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa chuẩn bị đầy đủ cho khả năng cuộc xung đột leo thang trên diện rộng.

Cùng lúc đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) đề nghị Lầu Năm Góc cử thêm sĩ quan tình báo quân sự tới trụ sở tại Tampa, bang Florida, nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó Iran trong ít nhất 100 ngày và có thể kéo dài đến tháng 9.

Đây được xem là lời kêu gọi đầu tiên liên quan đến việc tăng cường nhân sự tình báo cho chiến dịch chống Iran từ phía chính quyền Mỹ, đồng thời cho thấy Lầu Năm Góc đã bắt đầu phân bổ ngân sách cho các hoạt động có thể kéo dài lâu hơn mốc bốn tuần ban đầu mà Tổng thống Trump đặt ra.

Politico nhận định việc huy động nhân lực và nguồn lực một cách gấp rút, trong khi các chiến dịch quân sự của Mỹ thường được chuẩn bị từ rất sớm, cho thấy chính quyền Tổng thống Trump có thể đã không lường trước đầy đủ những hệ quả quy mô lớn của cuộc chiến được phát động cùng Israel vào ngày 28/2.

"Những gì chúng ta đã chứng kiến ​​là một chiến dịch mang tính tùy hứng, dường như không ai thực sự hiểu hoặc tin rằng hành động quân sự sắp xảy ra", Gerald Feierstein, cựu nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông cho biết.

Theo một quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc cũng đang tìm cách triển khai thêm các hệ thống phòng không tới khu vực, đặc biệt là các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ, chi phí thấp - loại vũ khí đã được phát triển trong vài năm gần đây.

Các nhà hoạch định quân sự Mỹ đặc biệt lo ngại sau vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, được cho là do máy bay không người lái Shahed thực hiện. Loại UAV này có giá thành rẻ và có thể bay ở độ cao thấp, dễ dàng vượt qua phạm vi phát hiện của nhiều hệ thống radar hiện có.

Hiện nay, quân đội Mỹ thường phải sử dụng các tên lửa trị giá hàng triệu USD để bắn hạ những máy bay không người lái giá rẻ. Trong khi đó, nhiều loại UAV mà Mỹ có thể sử dụng để đáp trả vẫn chưa từng được thử nghiệm trong chiến đấu, do trước đây quân đội Mỹ chưa từng phải đối mặt với mối đe dọa UAV ở quy mô lớn như vậy.