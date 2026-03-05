Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Oanh tạc cơ Iran bị bắn hạ khi chuẩn bị tấn công căn cứ không quân Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Một máy bay ném bom của Iran đã bị máy bay Qatar bắn hạ khi đang áp sát để tấn công căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

17078937bc2212e1974b701a2aac5e5b.jpg
(Ảnh: Reuters)

Theo CNN, vụ việc xảy ra hôm 2/3, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran điều hai máy bay ném bom chiến lược Su-24 thời Liên Xô đến căn cứ al-Udeid - nơi đóng quân của 10.000 binh sĩ Mỹ, và Ras Laffan - một cơ sở khí đốt tự nhiên quan trọng và là trụ cột của nền kinh tế Qatar.

Một trong những nguồn tin cho biết, máy bay Iran bị phát hiện khi chỉ còn “hai phút” nữa là đến mục tiêu. Các máy bay này “mang theo bom và đạn dược dẫn đường”.

Phía Qatar đã phát tín hiệu qua radio, nhưng không nhận được phản hồi từ máy bay Iran, vốn đã tăng độ cao để tránh bị radar phát hiện.

Do “hạn chế về thời gian” và “dựa trên bằng chứng hiện có”, các máy bay Iran đã bị “phân loại là máy bay thù địch”, nguồn tin thứ hai cho biết thêm.

Máy bay chiến đấu của F-15 của Qatar đã nhanh chóng xuất kích, đối đầu với các máy bay Iran trước khi bắn hạ chúng.

Theo báo cáo, các máy bay Iran đã rơi xuống vùng biển thuộc lãnh hải Qatar, và lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm phi hành đoàn.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã xác nhận vụ việc hôm 4/3 mà không nêu rõ mục tiêu của các máy bay ném bom Iran.

Phía Iran và Qatar chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
#Iran #Mỹ #Israel #Qatar #Su-24

