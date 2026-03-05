Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cách Mỹ - Israel 'chia trận địa' trong chiến dịch tấn công Iran

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Israel đã tiết lộ cách phân chia công việc với quân đội Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran, cả về mặt địa lý, về loại mục tiêu và lợi thế tương đối.

4d7stj3difo3fjo4rmo3kwj64a.jpg
Một chiếc F/A-18E Super Hornet chuẩn bị hạ cánh bằng hệ thống hãm tốc trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, khi hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury vào Iran từ một địa điểm không được tiết lộ, ngày 2/3. (Ảnh: Reuters)

Về mặt địa lý, Không quân Israel tập trung đối phó với các bệ phóng tên lửa đạn đạo và các tài sản quân sự khác của Iran ở miền tây và miền trung nước này. Đây là khu vực Iran phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào Israel.

Trong khi đó, quân đội Mỹ hoạt động nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Iran ở miền nam, vì Tehran dùng những cơ sở này để phóng tên lửa tầm ngắn vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Về loại mục tiêu, Mỹ và Israel cũng đã phân chia rõ ràng. Quân đội Mỹ chịu trách nhiệm nhắm mục tiêu vào toàn bộ Hải quân Iran. Còn Israel tập trung vào các mục tiêu khác, chẳng hạn như các trụ sở chính quyền ở Tehran.

Ngoài ra, Không quân Israel cũng dựa rất nhiều vào khả năng tiếp nhiên liệu trên không của quân đội Mỹ, vì Mỹ có số lượng máy bay tiếp nhiên liệu cao gấp khoảng 10 lần so với Israel. Hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã được triển khai ở Israel trong bối cảnh xung đột.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các đơn vị phối hợp từ cả Israel và Mỹ đang tham gia chiến dịch này để đồng bộ hóa thông tin tình báo, thông tin về mục tiêu và phòng thủ. Hơn 1.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Israel.

Các quan chức quân sự Israel mô tả đây là cuộc chiến tranh chung toàn diện đầu tiên giữa Israel và Mỹ, sau quá trình lập kế hoạch chung kéo dài vài tháng gần đây.

Tham mưu trưởng IDF - Eyal Zamir - đã nói chuyện hàng ngày với chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Brad Cooper.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, đã bị tấn công. Nhà Trắng biện minh cho cuộc tấn công bằng cách viện dẫn các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

Hậu quả của các cuộc tấn công là Lãnh tụ Tối cao của Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei - và một số nhân vật cấp cao khác trong giới lãnh đạo Iran đã thiệt mạng.

Minh Hạnh
Times of Israel
#Iran #Israel #Mỹ #Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) #máy bay chiến đấu #tàu sân bay

