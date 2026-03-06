Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lầu Năm Góc thừa nhận điểm yếu trước mối đe dọa từ UAV Iran

Quỳnh Như

TPO - Hệ thống phòng không của Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc đối phó với sự gia tăng đột biến số lượng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Theo báo cáo của CNN, trong một cuộc họp kín, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine thừa nhận máy bay không người lái gây ra vấn đề lớn hơn nhiều so với dự đoán ​​trước đây và hệ thống phòng không của Mỹ không thể đánh chặn tất cả UAV do Iran phóng đi.

Các quan chức này lưu ý rằng, không giống như tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái thường bay chậm, hoạt động tầm thấp và điều này giúp chúng vượt qua các hệ thống phòng không.

CNN cho biết quân đội Mỹ đã cố gắng trấn an những lo ngại về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh rằng các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh đang tăng cường kho vũ khí có khả năng đánh chặn UAV.

uav.jpg

Trong khi đó, tờ New York Times (NYT) đưa tin, việc Iran sử dụng các UAV giá rẻ đang đặt Mỹ và đồng minh vào thế bất lợi về kinh tế, do phải sử dụng các loại tên lửa đánh chặn đắt tiền để đối phó.

"Chi phí bắn hạ một chiếc UAV chắc chắn cao hơn nhiều so với chi phí triển khai nó. Đây là một cuộc chơi về kinh tế. Tỷ lệ chi phí cho mỗi lần đánh chặn, trong trường hợp tốt nhất, là 10:1, nhưng trên thực tế có thể lên tới 60 hoặc 70:1, nghiêng về phía Iran", NYT dẫn lời Arthur Erickson, giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập công ty sản xuất UAV Hylio.

Trong bối cảnh đó, NYT cho biết ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại Washington và các đối tác có thể cạn kiệt nguồn tên lửa đánh chặn cần thiết để bảo vệ khu vực. Một số chuyên gia so sánh tình hình này với thực tế tại Ukraine, nơi các đồng minh gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ năng lực phòng không cho Kiev.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) được NYT trích dẫn, thời gian gần đây Mỹ đã mua tên lửa đánh chặn với số lượng hạn chế, ở mức hàng trăm thay vì hàng nghìn. Dù đã ký thêm nhiều hợp đồng mới, các nhà máy quốc phòng vẫn cần nhiều năm để tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh xung đột gia tăng.

Quỳnh Như
CNN, NYT
#UAV Iran #phòng thủ Mỹ #tên lửa đánh chặn #xung đột Trung Đông #chiến tranh công nghệ #hệ thống phòng không

