NATO có thể kích hoạt Điều 5 để ứng phó với Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố sẵn sàng cho khả năng viện dẫn Điều 5 của hiệp ước phòng thủ tập thể nhằm đối phó với Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsmax hôm thứ Tư (4/3), Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, có "sự ủng hộ rộng rãi" trong số các thành viên liên minh đối với chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran.

"NATO không liên quan... Nhưng rõ ràng các đồng minh về cơ bản đang ủng hộ những gì tổng thống Mỹ đang làm và cũng tạo điều kiện cho những gì Mỹ đang làm hiện nay trong khu vực, loại bỏ khả năng hạt nhân và khả năng tên lửa của Iran", ông nói.

rt.png
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Khi được hỏi về khả năng ứng phó của liên minh, ông nhấn mạnh, lực lượng NATO sẵn sàng cho khả năng viện dẫn Điều 5 của hiệp ước phòng thủ tập thể khi căng thẳng leo thang trong khu vực.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Những gì NATO đang làm lúc này là đảm bảo chúng ta bảo vệ toàn diện từng tấc đất lãnh thổ của NATO", ông nói.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đề cập đến một vụ việc gần đây liên quan đến mối đe dọa tên lửa nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên của NATO và là một phần của hệ thống phòng thủ tập thể của liên minh.

Ông Rutte cũng đã giải đáp các câu hỏi về điều khoản phòng thủ chung của NATO, được gọi là Điều 5, trong đó quy định một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên NATO. Tổng Thư ký NATO nói thêm rằng, nếu Điều 5 được viện dẫn, liên minh sẽ làm rõ điều đó ngay lập tức.

"Chúng ta luôn sát cánh cùng bạn bè và các đối tác ở Trung Đông vì chúng ta nhìn thấy ​​những cuộc tấn công nhằm vào UAE, Bahrain, Oman, Ả Rập Xê Út, Kuwait và các quốc gia khác trong khu vực. Và chúng ta luôn đứng về phía họ", ông lưu ý.

Quỳnh Như
Newsmax
