Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp tạo điều kiện để công nhân đi bầu cử

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tạo điều kiện để người lao động tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út, thực hiện Kế hoạch số 9/KH-UBBC ngày 9/12/2025 của Ủy ban bầu cử tỉnh về tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh, ngày 9/3 UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của người lao động, đặc biệt là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không bố trí người lao động tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu.

Cụ thể, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bố trí ca làm việc hợp lý trong ngày bầu cử để người lao động được tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Đồng thời, không bố trí tăng ca, làm thêm giờ trùng với thời gian bỏ phiếu, trừ trường hợp đặc biệt nhưng vẫn phải bảo đảm quyền bầu cử của người lao động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phối hợp tuyên truyền trong nội bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thông báo cụ thể thời gian, địa điểm bỏ phiếu đến người lao động. Việc thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương và các quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian tham gia bỏ phiếu cũng phải được bảo đảm.

Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung trên, đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường nơi có khu công nghiệp để rà soát, cập nhật danh sách cử tri là công nhân, người lao động tạm trú và tăng cường tuyên truyền, vận động để cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung về thực hiện quyền bầu cử của người lao động.

Sở Nội vụ được giao phối hợp với UBND các xã, phường thông tin đến các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo.

Trong khi đó, UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri là người lao động theo đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác nhận thông tin cư trú phục vụ công tác lập danh sách cử tri. Đồng thời, chủ động trao đổi với doanh nghiệp về phương án tổ chức bỏ phiếu bảo đảm thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

UBND cấp xã cũng được giao theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm quyền bầu cử của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ – cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết.