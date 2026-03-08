Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cử tri vùng biên Quảng Trị đi thuyền vượt thác bầu cử sớm

Hoàng Nam
TPO - Ngày 8/3, cử tri tại 3 bản vùng sâu Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng (xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo ghi nhận, đúng 7h sáng 8/3, tại điểm bầu cử bản Hôi Rấy, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức trang nghiêm, đúng quy định. Bản Hôi Rấy hiện có 35 hộ với 163 nhân khẩu, trong đó gần 90 cử tri tham gia bầu cử. Điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà sinh hoạt cộng đồng của bản.

img-0479.jpg
Nhiều cử tri phải đi thuyền vượt thác mới đến được điểm bỏ phiếu.

Cử tri đã có mặt từ sáng sớm để kiểm tra danh sách, nhận phiếu và thực hiện quyền công dân. Dù đường đến điểm bỏ phiếu phải vượt sông Long Đại, có đoạn dốc và xa khu dân cư, bà con vẫn sắp xếp công việc, đến bỏ phiếu đầy đủ. Đến khoảng 10h cùng ngày, việc bầu cử tại bản Hôi Rấy hoàn tất với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%.

Tại bản Nước Đắng, để đến được điểm bầu cử, từ trung tâm xã Trường Sơn phải di chuyển bằng thuyền máy gần 20km dọc sông Long Đại và vượt thác Tam Lu. Tuy nhiên, từ sáng sớm, bà con đồng bào Bru – Vân Kiều đã tập trung tại điểm bỏ phiếu tại nhà văn hóa bản để tham gia ngày hội bầu cử.

img-0474.jpg
Các cử tri nghiên cứu lý lịch các đại biểu trước khi bỏ phiếu.

Chị Hồ Thị Mau (36 tuổi), cử tri bản Hôi Rấy chia sẻ, cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử khiến chị rất phấn khởi. Chị mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống của người dân vùng biên, giúp bản làng sớm có điện, đường, trường, trạm.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Trường Sơn, 3 điểm bầu cử sớm tại các bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng có tổng cộng khoảng 240 cử tri tham gia, 100% là đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều. Do địa bàn chưa có điện lưới và sóng điện thoại, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức đi từng nhà, kết hợp hệ thống loa truyền thanh của bản.

img-0476.jpg
Cử tri vui vẻ, phấn khởi bỏ phiếu bầu ra những đại biểu xứng đáng.

Đại diện UBND xã Trường Sơn cho biết, nhờ chuẩn bị chu đáo, các điểm bỏ phiếu đều được bố trí đầy đủ hòm phiếu, buồng viết phiếu kín, nội quy và sơ đồ hướng dẫn cử tri.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại các bản vùng sâu nhằm đảm bảo mọi cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời giúp địa phương rút kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 15/3.

Hoàng Nam
#bầu cử sớm #Quảng Trị #Bru - Vân Kiều #Quốc hội #bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp #bầu cử #vùng sâu #cử tri

