Chủ Nhật Đỏ lớn nhất TPHCM

TPO - Hàng nghìn sinh viên đến từ 20 đại học cùng sự góp mặt của gần 20 nghệ sĩ, KOL đã tạo nên không khí sôi động tại Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026. Với hàng loạt gian hàng trải nghiệm, hoạt động giao lưu và chuỗi chương trình an sinh ý nghĩa, sự kiện được xem là ngày hội Chủ Nhật Đỏ có quy mô lớn nhất tại TPHCM trong suốt 18 năm qua, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Ngày hội Chủ Nhật Đỏ quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM

Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM được tổ chức sáng 8/3. Chương trình được thực hiện nhằm góp phần lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi".

Phát biểu tại ngày hội, nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức chương trình - cho biết chương trình lần này đánh dấu một cột mốc lịch sử khi được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Sự hiện diện của 5.000 sinh viên từ 20 đại học là minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần dấn thân, vì cộng đồng của thế hệ trẻ.

“Chủ Nhật Đỏ năm nay không chỉ dừng lại ở những giọt máu hồng. Chúng ta còn lan tỏa hơi ấm nhân văn thông qua chuỗi hoạt động an sinh thiết thực: Ban tổ chức đã trao tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng tại xã Đông Thạnh và Củ Chi, những vùng đất giàu truyền thống kháng chiến. Chúng tôi cũng trao tặng 20 bộ máy tính cho Hội sinh viên của 20 đại học, tiếp sức cho hành trình tri thức và chuyển đổi số của các bạn trẻ. Và đặc biệt, 100 suất học bổng sẽ được trao cho những sinh viên tiêu biểu đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, những bạn trẻ không chỉ học giỏi mà còn giàu lòng nhân ái”, Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chia sẻ.

Theo nhà báo Phùng Công Sướng, những hành động này chính là sự tri ân sâu sắc, là trách nhiệm mà Báo Tiền Phong cùng các đơn vị đồng hành luôn nỗ lực thực hiện để xây dựng một xã hội văn minh và nhân ái hơn.

Cũng tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong gửi gắm thông điệp tới các bạn sinh viên tham gia chương trình: Thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” không chỉ là khẩu hiệu. Khi các bạn giơ cánh tay của mình lên, các bạn không chỉ trao đi một đơn vị máu mà đang trao đi một cơ hội sống, một niềm hy vọng cho những gia đình bệnh nhân đang chờ đợi phép màu. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất, nhân văn nhất mà chúng ta dành tặng cho cuộc đời trong ngày 8/3 đặc biệt này.

Lan tỏa mạnh mẽ lòng nhân ái

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tại TPHCM do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, cùng sự tham gia phối hợp của Đại học Văn Hiến, Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị đồng hành như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Gelex.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - bày tỏ xúc động khi tham dự chương trình và nhấn mạnh ba giá trị cốt lõi: biết ơn, niềm tin và nhân văn mà Chủ Nhật Đỏ mang lại.

“Chiều 7/3, Vietcombank cùng đại diện Báo Tiền Phong, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Đông Thạnh và Củ Chi tổ chức lễ trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 6 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chúng tôi thấm thía rằng sự tri ân, lòng biết ơn không bao giờ là đủ. Hôm nay, chứng kiến sự tham gia của đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, các văn nghệ sĩ, chúng tôi cảm kích sự nhiệt tình và tấm lòng của tất cả mọi người. Tôi tin tưởng sự nhân ái, sẻ chia sẽ luôn được lan tỏa thông qua Chủ Nhật Đỏ”, ông Lê Hoàng Tùng chia sẻ.

Giá trị nhân văn cũng được Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đề cập. Đây vừa là giá trị văn hóa cao đẹp của người Việt, cũng là một trong 5 giá trị cốt lõi của Vietcombank.

Những năm qua, ngân hàng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng ở TPHCM. Trong đó, hiến máu là hoạt động thường niên của cả hệ thống, được đông đảo cán bộ, nhân viên hưởng ứng. Giai đoạn 2022-2025, Vietcombank đóng góp hơn 14.000 đơn vị máu cho cả nước.

Trong ngày 8/3, ban tổ chức cũng trao tặng 20 bộ máy tính cho Hội sinh viên của 20 đại học, tiếp sức cho hành trình tri thức và chuyển đổi số của các bạn trẻ. Và đặc biệt, 100 suất học bổng được trao cho những sinh viên tiêu biểu đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, những bạn trẻ không chỉ học giỏi mà còn giàu lòng nhân ái.

Ngày hội quy tụ hàng nghìn sinh viên

Từ hơn 6h sáng 8/3, khuôn viên tổ chức chương trình trở nên rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên đến từ hơn 20 đại học trên địa bàn TPHCM đổ về tham dự Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm, vừa háo hức chờ đón sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đồng hành, vừa sẵn sàng tham gia ngày hội hiến máu giàu ý nghĩa. Từ cổng trường đến khu vực hội trường, sân khấu, dòng người ngày càng được nối dài, tạo nên bầu không khí sôi động và tràn đầy sức trẻ.

Tại khu vực đăng ký hiến máu, dòng người xếp liên tục được nối dài. Các sinh viên lần lượt hoàn tất các bước khai thông tin, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Những hàng dài bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt, trò chuyện rôm rả. Xen giữa dòng người tấp nập, các tình nguyện viên tất bật hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục, trong khi ban tổ chức triển khai công tác check-in, đón tiếp một cách khoa học, chu đáo.

Không khí rộn ràng của ngày hội, cùng tinh thần nhân ái lan tỏa từ những trái tim trẻ, tạo thành một bức tranh sống động về nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ vì cộng đồng.

Hơn 20 người nổi tiếng đến Chủ Nhật Đỏ để tiếp lửa

Không khí tại Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII càng trở nên sôi động khi dàn nghệ sĩ, người đẹp xuất hiện và nhiệt tình tiếp lửa cho hàng nghìn sinh viên tham gia chương trình. Ngay từ sớm, khu vực sân khấu và các lối đi đã rộn ràng tiếng reo hò khi người hâm mộ vây quanh xin chụp ảnh, giao lưu cùng các nghệ sĩ. Không ngần ngại trước sự háo hức của các bạn trẻ, các nghệ sĩ nán lại để ký tặng, chụp hình lưu niệm với sinh viên, người hiến máu, tạo nên bầu không khí gần gũi, rộn ràng.

Trên sân khấu, những tiết mục biểu diễn sôi động cùng phần giao lưu hài hước khiến không khí ngày hội thêm sôi động. Dàn người đẹp cũng khiến sinh viên thích thú khi tự tin sải bước, trổ tài catwalk ngay trên sân khấu, khuấy động bầu không khí bằng nguồn năng lượng trẻ trung và tích cực. Mỗi lần các nghệ sĩ xuất hiện, tiếng cổ vũ, hò reo lại vang lên không ngớt, góp phần lan tỏa tinh thần nhiệt huyết của ngày hội.

﻿ ﻿

Khuấy động ngày hội hiến máu lớn nhất TPHCM

Đặc biệt, hình ảnh Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Cẩm Ly trực tiếp tham gia hiến máu đã nhận được nhiều sự cổ vũ từ các sinh viên. Không chỉ đến giao lưu, hai người đẹp còn tham gia hiến máu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và mong muốn lan tỏa thông điệp nhân ái đến cộng đồng. Hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã trở thành nguồn cảm hứng, khích lệ nhiều bạn trẻ mạnh dạn đăng ký hiến máu.

Sự nhiệt tình của dàn nghệ sĩ không chỉ làm nóng bầu không khí của chương trình mà còn góp phần truyền đi thông điệp tích cực: mỗi người đều có thể chung tay bằng những hành động thiết thực, để những giọt máu hồng hôm nay trở thành hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân.

Gian hàng nghĩa tình tiếp sức lan tỏa những giọt máu hồng

Từ sớm, hàng nghìn sinh viên và bạn trẻ tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII. Không chỉ góp mặt trong hoạt động hiến máu cùng hàng nghìn sinh viên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) còn chuẩn bị những gian hàng trải nghiệm và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Ngay từ sáng sớm, khu vực gian hàng của Vietcombank đã thu hút hàng nghìn sinh viên và tình nguyện viên ghé thăm. Tại đây, các bạn trẻ có dịp tìm hiểu về hệ sinh thái ngân hàng số VCB Digibank, trải nghiệm các tiện ích thanh toán hiện đại cũng như được tư vấn về những giải pháp quản lý tài chính cá nhân trong môi trường số. Các hoạt động tương tác, trải nghiệm công nghệ và giao lưu tại gian hàng tạo nên không khí sôi nổi, giúp chương trình hiến máu trở thành một ngày hội kết nối đầy năng lượng của sinh viên.

Sự xuất hiện của gian hàng Vietcombank không chỉ mang đến những trải nghiệm công nghệ tài chính mới mẻ mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống tích cực, khuyến khích giới trẻ tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Những hoạt động đồng hành của Vietcombank không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn tạo thêm động lực để các bạn trẻ tiếp tục tham gia các hoạt động nhân văn, chung tay vì cộng đồng.

Thông qua các hoạt động tại ngày hội, Vietcombank tiếp tục cam kết đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội, đồng thời kết nối với thế hệ trẻ, những người đang tiếp nối và phát triển những giá trị tốt đẹp của xã hội.