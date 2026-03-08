Những mái ấm từ nghĩa tình Chủ Nhật Đỏ

TPO - Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động an sinh xã hội của chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026, Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng Vietcombank trao kinh phí xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại Đông Thạnh và Củ Chi (TPHCM). Những mái ấm mới được dựng lên không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tri ân những người lính đã cống hiến tuổi trẻ cho hòa bình hôm nay.

Trao mái ấm tri ân những người lính năm xưa

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, Chủ Nhật Đỏ không chỉ là ngày hội hiến máu lớn của thanh niên cả nước mà còn gắn với những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng về những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Trong lần trở lại TPHCM lần này, chương trình đã hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà cho 6 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thạnh và Củ Chi. Toàn bộ kinh phí này do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng hành trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội của ngày hội Chủ Nhật Đỏ năm 2026.

Buổi trao kinh phí xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức vào chiều 7/3.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi trao nhà, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - bày tỏ sự trăn trở khi nhiều người lính năm xưa đang phải sống trong những căn nhà xuống cấp, chật vật với tuổi già và bệnh tật.

"Các bác, các chú cựu chiến binh có mặt ở đây đã từng đi qua chiến tranh, từng gửi tuổi trẻ của mình nơi thao trường, nơi chiến trường. Các bác đã vượt qua bom đạn, hy sinh thân mình để chọn đứng về phía Tổ quốc trong những thời khắc cam go nhất. Sau chiến tranh, nhiều người lính trở về với cuộc sống đời thường, lặng lẽ mưu sinh, đối diện với những khó khăn của cuộc sống", Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Báo Tiền Phong sẽ trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng, để những nghĩa cử nhân ái được lan tỏa.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định báo không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin mà còn mong muốn trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng, để những nghĩa cử nhân ái được lan tỏa và trở thành những hành động thiết thực.

Theo đó, nhờ sự đồng hành của Vietcombank, chương trình đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa tại xã Đông Thạnh và 2 căn nhà tại Củ Chi, tổng trị giá 600 triệu đồng.

"Một căn nhà mới có thể không xóa hết mọi khó khăn của cuộc sống. Nhưng một mái nhà vững chắc sẽ mang lại sự ổn định, mang lại niềm tin và hy vọng. Chúng tôi tin rằng, trong những mái ấm được trao hôm nay, các bác, các chú cựu chiến binh sẽ có thêm niềm vui trong cuộc sống, có thể an tâm hơn khi tuổi đã cao, sức yếu, con cháu có thêm động lực để học tập, lao động và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình. Đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của chương trình", Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Dành hơn 2.800 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank - cho biết việc chăm lo đời sống cho các gia đình cựu chiến binh và người có công với cách mạng không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là cách thể hiện lòng tri ân đối với những người đã góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Tùng, xã Đông Thạnh thuộc không gian lịch sử “18 thôn vườn trầu”, một trong những cái nôi của phong trào cách mạng Nam Bộ. Trong khi đó, Củ Chi được biết đến với danh hiệu “Đất thép thành đồng”, nơi từng chứng kiến nhiều năm tháng chiến đấu kiên cường của quân và dân ta.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank - phát biểu tại buổi lễ.

Những địa danh ấy luôn nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình và phát triển như hôm nay. Ông cho rằng những căn nhà tình nghĩa được trao là sự hỗ trợ thiết thực, giúp các gia đình cựu chiến binh ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Trong 63 năm phát triển, Vietcombank luôn song hành giữa hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Giai đoạn 2020-2025, ngân hàng cùng cán bộ nhân viên toàn hệ thống đã dành hơn 2.800 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước, từ xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện đến hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng tại TPHCM, Vietcombank cũng tích cực tham gia nhiều chương trình vì cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại diện Ngân hàng Vietcombank hỏi thăm, trao quà cho các cựu chiến binh.

Đại diện Vietcombank đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với Báo Tiền Phong - đơn vị đã nhiều năm tổ chức và kết nối những chương trình nhân văn như Chủ Nhật Đỏ, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Khoảnh khắc xúc động của những người lính năm xưa

Không khí của buổi trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa dành cho cựu chiến binh trở nên ấm áp hơn khi đoàn công tác của Báo Tiền Phong và Vietcombank đã đến thăm trực tiếp cựu chiến binh Châu Văn Đực, 87 tuổi - một trong sáu hoàn cảnh được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Ông nắm chặt tay các thành viên trong đoàn, liên tục gửi lời cảm ơn. Ông Đực từng tham gia cách mạng từ năm 1964, bị địch bắt giam nhiều năm và được trao trả vào năm 1974. Nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, ông sống cùng con trai trong căn nhà xuống cấp.

Đoàn công tác của Báo Tiền Phong và Vietcombank đến thăm trực tiếp cựu chiến binh Châu Văn Đực - một trong sáu hoàn cảnh được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Khi đoàn công tác đến thăm, người cựu chiến binh già không giấu được xúc động. Những lời hỏi thăm giản dị, đầy tình cảm của Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank khiến người lính già cảm thấy ấm lòng. Với ông, phần kinh phí sửa nhà là sự sẻ chia và tri ân của cộng đồng dành cho những người lính đã đi qua chiến tranh.

Cựu chiến binh Lưu Văn Chính (68 tuổi, xã Đông Thạnh) không giấu được xúc động khi đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ từ Báo Tiền Phong và Ngân hàng Vietcombank. Theo ông, sự hỗ trợ lần này không chỉ đơn thuần là khoản kinh phí giúp sửa chữa căn nhà đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “nghĩa tình đồng đội” tốt đẹp của dân tộc.

"Đối với chúng tôi, căn nhà không chỉ đơn thuần là nơi che mưa che nắng, mà còn là nơi gìn giữ hạnh phúc gia đình, là nơi con cháu sum vầy, là nơi mỗi người sau một ngày lao động trở về được cảm nhận sự bình yên và ấm áp. Đối với người lính, ngôi nhà còn là điểm tựa tinh thần sau những tháng năm dài cống hiến, mà họ từng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ. Vì vậy, việc được hỗ trợ sửa chữa nhà hôm nay mang ý nghĩa rất lớn, giúp chúng tôi có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm sinh hoạt và tiếp tục đóng góp cho địa phương", ông Lưu Văn Chính chia sẻ.

Căn nhà của cựu chiến binh Lưu Văn Chính tại xã Đông Thạnh.

Nhận được sự quan tâm ấy, cựu chiến binh Lưu Văn Chính cho biết bản thân càng cảm thấy trách nhiệm lớn hơn trong việc tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Ông khẳng định sẽ luôn gương mẫu trong các phong trào tại địa phương, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục con cháu sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Với ông, nghĩa cử hôm nay không chỉ mang lại mái ấm mới mà còn là sự sẻ chia ấm áp của cộng đồng dành cho những người lính đã đi qua chiến tranh.

Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy tình cảm đã khép lại buổi trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa trong không khí ấm áp. Ở đó, sự tri ân không chỉ dừng lại ở lời nói mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, giúp những người lính năm xưa có thêm niềm tin và sự bình yên trên chặng đường tuổi già.