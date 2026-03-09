Doanh nghiệp Nghệ An nhận đỡ đầu 9 trẻ mồ côi vùng cao Tương Dương

Những em nhỏ được nhận đỡ đầu đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ yếu là trẻ mồ côi thuộc các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú sinh sống ở vùng cao Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 8/3, hòa chung không khí rộn ràng của chương trình đồng diễn dân vũ “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2026) và 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hoàng Gia Phát Group đã chính thức nhận đỡ đầu 9 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tương Dương (Nghệ An).

Hoạt động được triển khai thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tương Dương.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, tổng cộng 14 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được nhận đỡ đầu. Bên cạnh Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu 9 em, đồng chí Lê Văn Lương – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương nhận đỡ đầu 2 em; Cơ quan Đảng nhận đỡ đầu 1 em và Cơ quan HĐND – UBND xã nhận đỡ đầu 2 em.

Việc được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu không chỉ giúp các em có thêm nguồn hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm động lực tinh thần để vững bước trên con đường học tập và trưởng thành.

Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu 9 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tương Dương.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) cho biết, doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng 9 em nhỏ trong thời gian 5 năm, hỗ trợ kinh phí học tập và sinh hoạt để các em có điều kiện tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mong muốn thường xuyên kết nối, thăm hỏi, tạo thêm những cơ hội phát triển cho các em trong tương lai.

“Chúng tôi tin rằng mỗi sự sẻ chia hôm nay sẽ gieo nên những hạt giống yêu thương cho ngày mai. Khi các em có thêm điểm tựa, các em sẽ có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng cho hay.

Tại vùng đất miền núi còn nhiều khó khăn như Tương Dương, mỗi sự chung tay của cộng đồng đều mang ý nghĩa đặc biệt. Những chương trình nhân văn như “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” đang từng ngày kết nối các tấm lòng thiện nguyện, góp phần giúp trẻ em mồ côi có thêm điều kiện học tập, phát triển và hòa nhập xã hội.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group trao quà cho các em nhỏ nhận đỡ đầu.

Theo đại diện Hoàng Gia Phát Group, hoạt động nhận đỡ đầu trẻ em vùng cao lần này không chỉ đơn thuần là một chương trình thiện nguyện mà còn là một phần trong triết lý phát triển cộng đồng của doanh nghiệp mang tên “Phù Sa – Rẻo Cao – Hạt Cải Niềm Tin”. Triết lý này được xây dựng dựa trên mong muốn kết nối nguồn lực xã hội với những vùng còn nhiều khó khăn, từ đó tạo nên những thay đổi tích cực và bền vững.

Trong đó, “Phù Sa” tượng trưng cho nguồn lực đến từ đồng bằng, từ doanh nghiệp và cộng đồng xã hội; “Rẻo Cao” là những vùng miền núi, nơi người dân vẫn còn nhiều thiếu thốn và cần sự nâng đỡ lâu dài; còn “Hạt Cải Niềm Tin” là những hành động nhỏ nhưng bền bỉ, từng bước gieo hy vọng cho nhiều thế hệ.

Từ triết lý này, chương trình nhận đỡ đầu 9 trẻ mồ côi tại Tương Dương được xem là một bước đi cụ thể nhằm góp phần chăm lo cho thế hệ tương lai ở vùng cao Nghệ An. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, doanh nghiệp còn mong muốn đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng những mô hình phát triển bền vững cho cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, Hoàng Gia Phát Group dự kiến phối hợp với các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng các mô hình sinh kế cho người dân vùng cao, tạo sân chơi và không gian sinh hoạt cho trẻ em, đồng thời tham gia các chương trình phục hồi rừng và bảo vệ môi trường. Những hoạt động này hướng tới mục tiêu lâu dài là tạo ra vòng sinh kế bền vững cho người dân vùng cao Nghệ An, giúp cộng đồng địa phương từng bước phát triển ổn định, cải thiện đời sống và giữ gìn môi trường sinh thái.

“Chúng tôi tin rằng phát triển cộng đồng không bắt đầu từ những dự án thật lớn. Nó bắt đầu từ những hạt giống niềm tin nhỏ được gieo đúng nơi và đủ lâu”, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng chia sẻ.