Xã hội

Google News

Chủ tịch Quốc hội nói về công tác nhân sự khi có kết luận của Trung ương

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Về công tác tổ chức, nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo triển khai ngay các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ khi có các văn bản kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, gửi hồ sơ theo quy định để trình Quốc hội.

Dự kiến trình Quốc hội 32 nội dung

Chiều 9/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

93qh3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Nhật Minh.

Trước đó, tại Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Kỳ họp thứ Nhất sẽ khai mạc vào sáng ngày 6/4, dự kiến bế mạc ngày 25/4, chia thành 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác lập pháp; một số nội dung về giám sát, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, dự kiến sẽ có 32 hồ sơ được trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Ông yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các tài liệu và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ; tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp.

93qh1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Nhật Minh.

Cho biết tình hình thế giới hiện đang diễn biến hết sức nhanh chóng và khó lường, Thủ tướng nhấn mạnh, Thường trực Chính phủ họp liên tục để giải quyết các vấn đề vướng mắc, các vấn đề phát sinh.

Tạo khí thế quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các cơ quan phải thực sự nỗ lực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tổ chức thành công kỳ họp, tạo khí thế quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Đối với công tác tổ chức, nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương triển khai ngay các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ khi có các văn bản kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và gửi hồ sơ theo quy định để trình Quốc hội.

93qh2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Nhật Minh.

Với các dự án luật, nghị quyết đến nay chưa có hồ sơ, cần khẩn trương hoàn thiện, gửi đến cơ quan của Quốc hội chậm nhất ngày 12/3 để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; bảo đảm thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 22/3 theo quy định.

Đối với các dự án, dự thảo còn có ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thảo luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao nhất. "Tinh thần chung là những nội dung nào được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng thì mới đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Luân Dũng
#tổ chức #nhân sự #Quốc hội #Chính phủ #bầu cử #Trung ương #công tác cán bộ #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính #Kỳ họp thứ Nhất #Quốc hội khóa XVI #Thường trực Chính phủ

