Hoàng Gia Phát Group gieo mầm yêu thương cho trẻ mồ côi

Hoàng Gia Phát Group đã đồng hành cùng chính quyền và các đoàn thể xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An) triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và tiếp thêm điểm tựa lâu dài để các em vững bước trong cuộc sống.

Giữa những ngày đầu xuân ấm áp, không khí tại hội trường xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An) trở nên lắng đọng và xúc động hơn thường lệ khi Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” được tổ chức. Những ánh mắt trẻ thơ còn nhiều thiệt thòi, xen lẫn sự rụt rè và hy vọng, đã được sưởi ấm bằng vòng tay sẻ chia của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự đồng hành của Hoàng Gia Phát Group.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group trao kinh phí hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi ở xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An.

Chương trình Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Yên Hòa phối hợp với Hoàng Gia Phát Group tổ chức vào ngày 15/1, hướng tới mục tiêu chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Tại buổi lễ, Hoàng Gia Phát Group chính thức nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi trong thời gian 5 năm, với tổng kinh phí hỗ trợ lên tới 300 triệu đồng. Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên các em cảm nhận rõ ràng sự quan tâm, đồng hành dài lâu chứ không chỉ là những món quà mang tính thời điểm. Khoản hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các em trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, từng bước vượt qua những thiếu thốn, vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group trao quà cho các em nhỏ công ty nhận đỡ đầu.

Không khí hội trường trở nên xúc động khi đại diện doanh nghiệp trao tận tay từng suất hỗ trợ, lắng nghe những câu chuyện đời còn nhiều dang dở của các em nhỏ. Có em mất cha mẹ từ sớm, có em sống cùng ông bà già yếu, cuộc sống bộn bề khó khăn. Những cái nắm tay thật chặt, những lời động viên giản dị nhưng chân thành đã tiếp thêm niềm tin, để các em hiểu rằng mình không đơn độc trên chặng đường phía trước.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho trẻ mồ côi, dịp này Hoàng Gia Phát Group còn trao tặng 27 suất quà tri ân tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Yên Hòa. Mỗi phần quà là sự ghi nhận, là lời tri ân sâu sắc đối với những hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc. Những nụ cười hiền hậu của các bác, các cô chú khi đón nhận quà đầu xuân đã góp phần lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn” đầy ý nghĩa.

Hoàng Gia Phát Group trao quà tri ân người có công, gia đình chính sách trên địa bàn xã Yên Hòa.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo xã Yên Hòa bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với Hoàng Gia Phát Group và Quỹ Thiện Điền HGP. Theo lãnh đạo địa phương, sự đồng hành bền bỉ của doanh nghiệp trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm sóc trẻ em mồ côi và các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” khép lại, nhưng những giá trị nhân văn vẫn tiếp tục lan tỏa. Với sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp, những mảnh đời kém may mắn ở xã Yên Hòa đang dần được chắp thêm niềm tin, hy vọng để hướng tới một tương lai tươi sáng, đủ đầy và nhân ái hơn.

Hoàng Gia Phát Group trao 15 triệu đồng cho chương trình “Nghĩa tình Tương Dương - Xuân Bính Ngọ 2026”.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” ở xã Yên Hòa và 15 triệu đồng cho chương trình “Nghĩa tình Tương Dương - Xuân Bính Ngọ 2026” để chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã Tương Dương. Số tiền tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.