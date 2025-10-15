Người gieo hạt lành

TP - Không chỉ là một doanh nhân trẻ thành đạt, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) còn là người lặng lẽ gieo hạt lành yêu thương – gieo bằng trái tim, vun đắp bằng hành động và nuôi dưỡng bằng niềm tin bền bỉ.

Trái tim luôn hướng về trẻ em nghèo

Trong những chuyến đi thiện nguyện về các xã miền Tây xứ Nghệ, hình ảnh khiến anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy viên thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát, day dứt nhất là đôi mắt trong veo của những em nhỏ nhưng phải cắp sách tới trường bằng đôi dép sờn, bụng đói meo. “Tôi từng trải qua cái đói nên khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của các em, tôi không kìm được. Lúc đó, tôi thầm nhủ nếu sau này có điều kiện, tôi nhất định phải làm điều gì đó cho trẻ em nghèo, để các em cảm thấy rằng mình không đơn độc. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng có một tuổi thơ trọn vẹn”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng cùng trẻ em vùng cao Nghệ An

Từ suy nghĩ ấy, hàng loạt chương trình hỗ trợ trẻ em nghèo đã được anh và doanh nghiệp của mình triển khai như học bổng tiếp sức đến trường, bếp ăn tình thương,... Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng kiên trì, bền bỉ, như những hạt giống yêu thương gieo vào lòng đất, rồi sẽ nảy mầm xanh hy vọng. Anh nói: “Kinh doanh đem lại cho tôi trải nghiệm và thách thức, nhưng chính những nụ cười trẻ em nghèo mới cho tôi sự bình an. Tôi tin rằng cho đi không phải để được ca ngợi mà để chính mình thêm niềm tin và động lực”.

Với những dự án cộng đồng tiêu biểu, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng đã được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen cá nhân tiêu biểu chương trình Mẹ đỡ đầu. Anh cũng vinh dự được vinh danh tại Hội nghị Tổng kết chương trình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, sơ kết Đề án 938, chương trình Mẹ đỡ đầu năm 2025. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen là cá nhân xuất sắc có đóng góp to lớn vào sự phát triển của quê hương Nghệ An trong giai đoạn 2023 – 2025; Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nhân đạo từ thiện năm 2024.

Những ngày anh cùng cộng sự triển khai chương trình “Bếp ăn của niềm tin - Nghệ Tĩnh văn minh 2045”, là những ngày anh thấy rõ ý nghĩa hành trình mình chọn. Mở đầu chuỗi hoạt động là sự kiện “Bếp ăn Yên Thắng - Áo đỏ, Cờ đỏ cho em”, xây dựng bếp ăn bán trú cho Trường THCS Yên Thắng (xã Yên Hòa, Nghệ An) - nơi chịu nhiều thiệt hại sau bão số 5. Trường hiện có khoảng 300 học sinh bán trú, chủ yếu đến từ các bản làng xa trung tâm. Sau thiên tai, khu bếp ăn của trường xuống cấp nghiêm trọng, học sinh phải dùng bữa trong điều kiện tạm bợ. Trước thực trạng đó, Hoàng Gia Phát Group đã trích gần 300 triệu đồng để triển khai xây dựng công trình mới.

Khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Hoàng Gia Phát Group đã trao tặng 137 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn trưa cho 22 học sinh dân tộc Chứt và Mường ở Trường Mầm non Hương Liên (Hà Tĩnh). “Có những điều trong đời ta không được chọn lựa: nơi sinh ra, cha mẹ là ai, hay mình có may mắn hơn người khác hay không. Nhưng tôi luôn tin rằng, khi ta có được cuộc sống đủ đầy, nghĩa là đâu đó có những em nhỏ gánh thay mình phần thiếu thốn. Giữa bản Rào Tre – Hương Liên, tôi nhìn thấy những đôi mắt trẻ thơ trong veo của các em dân tộc Chứt và Mường. 137 triệu đồng cho bữa ăn trưa trong một năm học chỉ là một hạt cơm nhỏ, nhưng là lời cam kết không ai bị bỏ lại phía sau”, anh Dũng bày tỏ.

Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng đang nhận đỡ đầu cho 166 em nhỏ mồ côi ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Gieo niềm tin, vun giá trị

Trong quá trình trò chuyện, khi nhắc về những hành trình thiện nguyện dành cho trẻ em nghèo, đôi mắt anh Dũng ánh lên một niềm tin bình dị. Song ít ai biết rằng, ẩn sau nụ cười hiền và sự thành đạt hôm nay, anh từng trải qua biến cố lớn trong cuộc đời - những năm tháng chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. “Cuối năm 2020, nhận thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường, tôi đến bệnh viện kiểm tra thì được kết luận bị suy thận giai đoạn cuối. Đó như một bản án khắc nghiệt. Có những đêm tôi nằm trên giường bệnh, nghĩ cuộc đời mình sẽ khép lại ở đây. Lúc đó, tôi sợ hãi nhưng cũng bắt đầu nhìn cuộc đời khác đi. Tôi tự nhủ, nếu còn một cơ hội, tôi sẽ sống không chỉ cho riêng mình”, anh Dũng nhớ lại.

May mắn mỉm cười, sau một thời gian điều trị, sức khỏe của anh dần ổn định. Trở lại với cuộc sống bình thường, anh không lao vào thương trường chỉ để chứng minh bản thân mà chọn con đường kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng. Anh sáng lập và phát triển công ty Hoàng Gia Phát, vừa gây dựng sự nghiệp, vừa dành tâm sức cho các chương trình thiện nguyện. Nhiều người gọi anh là doanh nhân thành đạt, nhưng anh chỉ cười hiền, nói rằng mình chỉ là một người bình thường, đang “trả nợ nhân sinh”. Với anh, giàu có không phải chỉ là tích lũy tiền bạc mà là biết cho đi, biết sẻ chia.

Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng cùng trẻ em vùng cao Nghệ An

Với tâm niệm ấy, Hoàng Nguyễn Trọng Dũng đã dốc sức làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt. Anh quyết định trích 20 - 30% lợi nhuận kinh doanh để xây dựng nguồn kinh phí hoạt động lâu dài, đảm bảo không bị “nửa đường đứt gánh”. Hiện, anh đang nhận đỡ đầu 166 em nhỏ mồ côi ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Tính đến nay, tổng số tiền anh Dũng và doanh nghiệp chi cho các hoạt động thiện nguyện lên tới 10 tỷ đồng.

Khi đã đạt đến thành công nhất định, thay vì chọn cho mình cuộc sống an nhàn, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng lại trăn trở nhiều hơn về trách nhiệm với xã hội. Hành trình “gieo yêu thương” của anh cũng vì thế mà chưa bao giờ dừng lại. Không ồn ào, phô trương, anh chọn cách lặng lẽ sẻ chia.

Tôi hỏi, vì sao một doanh nhân trẻ lại chọn đi con đường có phần chông gai như vậy? Anh Dũng chỉ cười hiền: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình sinh ra để sống có ích. Nếu một em nhỏ được ăn no, được đến trường, thì công việc của tôi mới thực sự có ý nghĩa”.