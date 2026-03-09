Chuẩn bị ở mức cao nhất cho Tiền Phong Marathon 2026

TP - Với số lượng dự kiến lên tới 15.000 vận động viên, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 đang được chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Từ chuyên môn, kiểm soát doping, an ninh, y tế đến hậu cần, Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ với tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các runner.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 tại Khánh Hòa đang đứng trước một cột mốc đặc biệt: 15.000 vận động viên đăng ký tham dự. Đây là con số cao nhất trong gần 70 năm lịch sử, phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của giải đấu lâu đời nhất điền kinh Việt Nam đối với phong trào chạy bộ cả nước.

Tuy nhiên, phía sau kỷ lục ấn tượng ấy là khối lượng công việc tổ chức đồ sộ. Từ chuyên môn, y tế, an ninh, giao thông đến hậu cần, mọi khâu đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để mỗi vận động viên khi đến với Khánh Hòa có thể yên tâm bước vào đường chạy.

Tiền Phong Marathon luôn thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất. “Chúng tôi đã phối hợp hết sức chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam để đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định khi tổ chức một giải vô địch quốc gia marathon”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói.

Vận hành Tiền Phong Marathon theo nhiều kịch bản

Năm nay, kết quả nội dung marathon của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong được tính thành tích huy chương cho Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Với hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, các vận động viên đến từ 34 tỉnh, thành phố sẽ có mặt sớm tại Khánh Hòa để hoàn tất các thủ tục bắt buộc trước khi bước vào thi đấu. Trong đó, việc tập huấn phòng chống doping cho các VĐV thi đấu nội dung marathon là yêu cầu tiên quyết.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 mang nhiều dấu ấn đặc biệt khang trang hơn

“Các vận động viên phải tham gia lớp tập huấn về doping và được cấp chứng nhận trước khi được phép thi đấu. Đây là quy định của hệ thống thi đấu quốc gia và cũng là tiêu chuẩn do Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc đặt ra. Chúng tôi tuân thủ rất nghiêm túc yêu cầu này”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Song song với công tác chuyên môn, vấn đề an toàn trên đường chạy được Ban tổ chức đặc biệt chú trọng. Với cự ly marathon 42,195 km trải dài qua nhiều tuyến đường của Khánh Hòa, việc khảo sát cung đường đã được thực hiện tỉ mỉ nhiều lần với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng địa phương. Ban tổ chức trực tiếp kiểm tra từng nút giao thông, từng đoạn đường để đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho vận động viên.

“Chúng tôi khảo sát từng ngã ba, ngã tư, thậm chí thống kê từng ổ gà trên đường chạy để có phương án xử lý. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở ngành đang tích cực khắc phục những tồn tại trên cung đường, từ việc vá, nhám lại mặt đường đến tổ chức lại hệ thống giao thông. Tất cả nhằm đảm bảo đường chạy đạt tiêu chuẩn cao nhất”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết.

Để giải đấu vận hành trơn tru với quy mô kỷ lục, Ban tổ chức cũng xây dựng nhiều kịch bản tổ chức khác nhau. Ngoài việc tính toán theo số lượng vận động viên đông chưa từng có, các phương án còn được thiết kế theo những biến động của thời tiết. Theo đó, ba kịch bản đã được chuẩn bị cho các tình huống: thời tiết thuận lợi, nắng nóng bất thường hoặc mưa gió. “Với quy mô lớn như vậy, mọi tình huống đều phải được tính toán trước để đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn và chuyên nghiệp nhất”, Trưởng Ban tổ chức giải nói.

Cùng với đó, công tác vận chuyển và lưu trú cho các vận động viên cũng nhận được sự chung tay của nhiều đơn vị. Ban tổ chức đã làm việc với Vietnam Airlines, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch và Hiệp hội Khách sạn Khánh Hòa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các runner trên cả nước.

Các chính sách hỗ trợ như giảm giá vé máy bay, vé tàu hỏa và giá phòng khách sạn đã được triển khai, giúp vận động viên trên cả nước có thể đến với Khánh Hòa thuận lợi hơn. “Chúng tôi rất mừng khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị đồng hành. Những hỗ trợ đó góp phần giúp giải đấu trở thành một ngày hội thực sự của cộng đồng chạy bộ”, ông Phùng Công Sưởng cho biết.

Công tác y tế được đặt lên hàng đầu

Với kỷ lục 15.000 người tham gia, công tác đảm bảo y tế được Ban tổ chức đặt ở mức ưu tiên cao nhất. Ngoài lực lượng y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đồng hành như nhiều mùa giải trước, ngành y tế Khánh Hòa cũng huy động tối đa nguồn lực để phục vụ sự kiện.

Trên dọc các tuyến đường chạy, đội ngũ nhân viên y tế cùng trang thiết bị cấp cứu hiện đại luôn túc trực. Sáu xe cứu thương được bố trí dọc cung đường, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, hệ thống cấp cứu 115 cùng các bệnh viện gần khu vực tổ chức sự kiện cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Không chỉ lực lượng chuyên môn, Ban tổ chức còn tổ chức các đội hỗ trợ y tế lưu động gồm những tình nguyện viên được đào tạo kỹ năng sơ cứu cơ bản. Các đội này liên tục di chuyển trên đường chạy, kịp thời phát hiện và hỗ trợ các vận động viên gặp vấn đề về sức khỏe.

Song song với công tác y tế, phương án đảm bảo an toàn giao thông cũng được xây dựng chi tiết. UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành và lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Ban tổ chức xây dựng phương án điều tiết giao thông từ xa.

Người dân tại các khu vực có đường chạy đi qua cũng được thông báo trước để chủ động kế hoạch di chuyển, đồng thời được khuyến nghị nuôi nhốt vật nuôi trong nhà nhằm tránh những tình huống bất ngờ ảnh hưởng đến vận động viên.

Liên quan đến cung đường thi đấu, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam), Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết công tác đo đạc và kiểm định đường chạy của giải được thực hiện hết sức chặt chẽ, theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

“Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã cử đội ngũ chuyên gia phối hợp với Ban tổ chức tiến hành khảo sát và đo đạc toàn bộ cung đường thi đấu. Việc đo đường được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng theo phương pháp đo chuẩn đang áp dụng tại các giải marathon lớn trên thế giới, nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của từng cự ly thi đấu”, ông Hùng nói.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đường chạy năm nay có điểm xuất phát và về đích tại Quảng trường 2/4 (phường Nha Trang), đưa các vận động viên đi qua những trục đường ven biển đẹp và giàu thử thách của thành phố như Trần Phú, Cầu Đá, khu vực An Viên, Phạm Văn Đồng và đèo Lương Sơn.

“Đây là cung đường vừa đẹp, vừa có độ khó nhất định, tạo nên thử thách hấp dẫn đối với các vận động viên. Tuy nhiên, toàn bộ lộ trình đã được kiểm tra kỹ lưỡng về cự ly, độ an toàn và điều kiện thi đấu. Chúng tôi cũng phối hợp với địa phương để bố trí các điểm tiếp nước, y tế và phân luồng giao thông hợp lý, đảm bảo các vận động viên thi đấu trong điều kiện tốt nhất”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định việc đo đạc và kiểm định đường chạy theo chuẩn quốc tế không chỉ đảm bảo tính chính xác và công bằng cho các vận động viên, mà còn góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn của giải đấu.

“Tiền Phong Marathon là giải vô địch quốc gia có lịch sử lâu đời nhất của điền kinh Việt Nam. Vì vậy, việc đảm bảo đường chạy đạt chuẩn quốc tế là yếu tố rất quan trọng để thành tích của các vận động viên được ghi nhận chính xác, đồng thời giúp giải đấu ngày càng tiệm cận với các chuẩn mực tổ chức marathon chuyên nghiệp trên thế giới”, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhấn mạnh.