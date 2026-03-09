Kịch bản tồi tệ nào khiến đội tuyển nữ Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng Asian Cup?

TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng C AFC Women's Asian Cup, nhưng số phận của thầy trò Mai Đức Chung có thể bị ảnh hưởng lớn bởi kết quả trận đấu giữa nữ Ấn Độ và nữ Đài Bắc Trung Hoa, nữ Uzbekistan và nữ Bangladesh.

Tuyển nữ Việt Nam có thể bị loại ở vòng bảng.

Tình hình bảng C AFC Women's Asian Cup 2026 đang trở nên khá phức tạp sau hai lượt trận. Ở lượt trận cuối của vòng bảng, điều khiến người hâm mộ Việt Nam lo ngại nhất là trường hợp Ấn Độ đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với cách biệt tối thiểu nhưng ghi được 3 bàn thắng trở lên, chẳng hạn như các tỷ số 3-2, 4-3, 5-4, 6-5...

Trong kịch bản đó, Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ sẽ cùng có 3 điểm. Khi xét riêng thành tích đối đầu giữa ba đội, các chỉ số từ điểm số đến hiệu số bàn thắng bại sẽ ngang bằng nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp.

Cụ thể, nếu Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa với các tỷ số kể trên, họ sẽ ghi được ít nhất 4 bàn trong các trận đối đầu, còn Đài Bắc Trung Hoa có tối thiểu 3 bàn. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam chỉ có 2 bàn thắng ở các trận đấu trực tiếp giữa ba đội. Điều này khiến đại diện Đông Nam Á rơi xuống vị trí cuối bảng và chắc chắn bị loại.

Cục diện bảng C AFC Women's Asian Cup.

Điều đáng nói là kết quả trong trận đấu giữa Uzbekistan và Bangladesh tại bảng B cũng có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của thầy trò Mai Đức Chung. Ở lượt trận cuối bảng C, nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với "ngọn núi cao" Nhật Bản - đối thủ đã đánh bại Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên trong 10 trận đấu gần nhất. Trong khi đội xếp thứ 3 bảng B là Uzbekistan chỉ phải chạm trán đội xếp chót bảng B Bangladesh.

Uzbekistan sẽ đi tiếp nếu thắng Bangladesh với cách biệt từ 4 bàn thắng trở lên. Trận đấu giữa hai đội tuyển này sẽ diễn ra vào 16h ngày hôm nay (9/3), trong khi tuyển nữ Việt Nam thi đấu lượt trận cuối vào 10/3. Vì thế, thầy trò Mai Đức Chung sẽ có sự tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Trong trường hợp xấu nhất là Uzbekistan đánh bại Bangladesh với cách biệt từ 4 bàn thắng trở lên, nữ Việt Nam sẽ phải cầm hòa Nhật Bản hoặc thua với cách biệt tối thiểu (khi đó nữ Việt Nam sẽ hơn hiệu số bàn thắng bại với nữ Philippines đã chính thức đứng hạng 3 bảng A với hiệu số -2).

Bảng xếp hạng ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Loạt trận cuối của bảng C là thời điểm quyết định cho cuộc đua giành vé vào tứ kết. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng của các đội trong bảng, kết quả của các trận đấu còn liên quan trực tiếp đến cuộc cạnh tranh suất dự FIFA Women's World Cup 2027, khi giải đấu lần này cũng đóng vai trò vòng loại cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của bóng đá nữ.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.