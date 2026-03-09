Sau Tokyo Marathon, Hoàng Thị Ngọc Hoa tự tin chinh phục Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Trở về từ Tokyo Marathon với thành tích cá nhân được cải thiện, Hoàng Thị Ngọc Hoa bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026. Với kinh nghiệm tích lũy từ sân chơi quốc tế và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng đội tuyển quốc gia, nhà đương kim vô địch marathon nữ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi hậu trong bối cảnh cuộc đua năm nay được dự báo đặc biệt khốc liệt.

Ngọc Hoa vô địch nội dung marathon nữ tại Tiền Phong Marathon 2025.

Sau khi trở về từ Tokyo Marathon, cảm xúc của Ngọc Hoa thế nào?

Tokyo thực sự là một trải nghiệm rất đặc biệt với tôi. Đó không chỉ đơn thuần là một cuộc đua, mà giống như một lễ hội thể thao quốc tế với khoảng 40.000 VĐV tham dự. Khi đứng trên vạch xuất phát cùng hàng chục nghìn runner đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là nhiều elite runner hàng đầu, tôi cảm nhận rất rõ bầu không khí của một sân khấu thể thao lớn và vô cùng chuyên nghiệp.

Cung đường ở Tokyo rất đẹp nhưng cũng có nhiều đoạn dốc, đòi hỏi VĐV phải phân phối sức hợp lý. Nhiệt độ dao động khoảng 17 - 18 độ C nên chúng tôi xuất phát muộn, tầm 9h sáng (giờ địa phương). So với lần đầu tham dự vào năm ngoái, tôi đã cải thiện được hơn một phút thành tích cá nhân. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hài lòng và cũng là động lực để tiếp tục nỗ lực trong những giải đấu sắp tới.

Ngọc Hoa vừa có nhiều trải nghiệm quý giá tại Tokyo Marathon, một trong sáu giải major marathon danh giá thế giới.

Tokyo Marathon mang lại cho Ngọc Hoa điều gì quan trọng nhất trước khi bước vào mùa giải Tiền Phong Marathon 2026?

Sau Tokyo Marathon, tôi rút ra được rất nhiều bài học quý giá. Đó là cách phân phối sức hợp lý trong suốt quãng đường 42,195 km, kiểm soát nhịp tim ở từng giai đoạn của cuộc đua và đặc biệt là giữ được sự bình tĩnh, ổn định tâm lý khi thi đấu giữa “biển người” với hàng chục nghìn VĐV. Những trải nghiệm ấy thực sự rất giá trị cho hành trình thi đấu phía trước.

Còn nếu nói điều quan trọng nhất trước khi bước vào Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026, với tôi đó là niềm tin. Khi được thi đấu tại một giải major như Tokyo Marathon, được cọ xát với những VĐV có đẳng cấp rất cao, tôi hiểu rõ hơn vị trí của mình đang ở đâu và mình cần phải cải thiện điều gì. Vì thế khi trở lại Tiền Phong Marathon, tôi cảm thấy mình chủ động hơn trong chiến thuật, đồng thời tự tin hơn trên hành trình bảo vệ danh hiệu ở nội dung marathon nữ.

Tokyo Marathon là một trong 6 giải thuộc hệ thống World Marathon Majors danh giá, quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất toàn cầu trên cự ly 42,195km. Hệ thống này bao gồm: Tokyo Marathon (Nhật Bản); Boston Marathon (Mỹ); London Marathon (Anh); Berlin Marathon (Đức); Chicago Marathon (Mỹ); New York City Marathon (Mỹ).

Là đương kim vô địch, Ngọc Hoa có áp lực bảo vệ danh hiệu tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 không?

Áp lực chắc chắn là có. Khi đã là nhà vô địch, mọi người sẽ nhìn mình với những kỳ vọng cao hơn. Tuy nhiên, tôi không xem đó là gánh nặng mà coi đó là một nguồn động lực để tiếp tục nỗ lực.

Với tôi, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ đơn thuần là một giải đấu, mà là đỉnh cao của marathon quốc gia. Danh hiệu tại đây là sự ghi nhận cho cả một quá trình tập luyện dài hạn, bền bỉ của mỗi VĐV.

Đặc biệt ở mùa giải 2026, khi thành tích marathon được tính vào bảng tổng sắp huy chương của Đại hội Thể thao Toàn quốc, cuộc đua chắc chắn sẽ trở nên quyết liệt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc các VĐV sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chiến thuật cũng chặt chẽ hơn. Vì vậy, tôi xác định mình phải tập trung tối đa để có thể thi đấu với phong độ tốt nhất.

Ngọc Hoa sải bước trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2025.

Sự chuẩn bị của Ngọc Hoa cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon – Báo Tiền Phong 2026 diễn ra như thế nào?

Tiền Phong Marathon là giải đấu có lịch sử lâu đời, thuộc hệ thống thi đấu chính thức của điền kinh quốc gia. Mỗi lần đứng trên vạch xuất phát của giải, tôi luôn cảm nhận rất rõ trách nhiệm của một VĐV quốc gia.

Đây cũng là giải đấu gắn với nhiều dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã 4 lần vô địch vào các năm 2020, 2022, 2024 và 2025, bên cạnh hai tấm HCB năm 2021 và 2023. Những thành tích đó giúp tôi từng bước khẳng định mình ở cự ly marathon, đồng thời tạo thêm niềm tin để mạnh dạn bước ra các sân chơi lớn hơn, như việc tham dự Tokyo Marathon 2026 vừa qua.

Chính vì vậy, sự chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon ở mỗi mùa giải luôn được thực hiện rất kỹ lưỡng. Ngay sau khi hoàn thành Tokyo Marathon, tôi đã di chuyển vào Mũi Né (Bình Thuận) để hội quân tập huấn cùng đội tuyển điền kinh quốc gia. Tại đây, tôi tập trung hồi phục thể lực và bước vào các giáo án tập luyện chuyên sâu theo kế hoạch đã được xây dựng từ trước, nhằm hướng tới phong độ tốt nhất cho giải đấu danh giá của báo Tiền Phong.

Ngọc Hoa rút đích tại Tiền Phong Marathon 2025 trong bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Mục tiêu cụ thể của Ngọc Hoa tại Tiền Phong Marathon 2026 là gì? Hoa có nghĩ đến việc phá kỷ lục cá nhân hoặc kỷ lục quốc gia?

Mục tiêu đầu tiên của tôi vẫn là bảo vệ thành công chức vô địch. Đây luôn là giải đấu quan trọng nhất của marathon quốc gia, vì vậy tôi muốn bước vào cuộc đua với sự tập trung cao nhất và phong độ tốt nhất.

Bên cạnh đó, nếu điều kiện thời tiết và cung đường thuận lợi, tôi cũng đặt mục tiêu cải thiện thành tích cá nhân. Hiện tại, kỷ lục cá nhân của tôi là 2 giờ 42 phút 10 giây, được thiết lập tại chính Tiền Phong Marathon năm ngoái.

Còn kỷ lục quốc gia thì đó là giấc mơ của bất kỳ VĐV nào. Tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng tôi tin rằng khi mình có sự chuẩn bị tốt, đủ tự tin và bản lĩnh trong thi đấu, thì những cột mốc lớn hoàn toàn có thể đến vào đúng thời điểm.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. “Đón ánh bình minh” không chỉ là hình ảnh mặt trời ló rạng, mà là biểu tượng của khởi đầu, niềm tin và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong hành trình đổi mới. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là có Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc, đồng thời đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

Xin cảm ơn Ngọc Hoa về cuộc trao đổi!