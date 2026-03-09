Mourinho phẫn nộ khi bị gọi là 'kẻ phản bội' 50 lần

"Trợ lý HLV của Porto, người cũng bị đuổi khỏi sân ở trận này, gọi tôi là kẻ phản bội đến 50 lần trong đường hầm. Tôi muốn cậu ta giải thích, thế nào là phản bội?. Tôi từng ở Porto, cống hiến cả tâm huyết cho CLB này. Tôi tiếp tục đến Chelsea, Inter, Real, Fenerbahce và làm xoay chuyển tình thế. Tôi đã cống hiến mọi thứ cho bóng đá thế giới, bằng cả tâm huyết, cuộc đời mình mỗi ngày. Đó mới là giá trị của sự chuyên nghiệp", Mourinho bức xúc chia sẻ.

"Những lời xúc phạm từ CĐV ư? Chuyện bình thường thôi. Đó là bóng đá. Cũng chính những CĐV ấy, nhiều năm trước, từng khiến tôi không thể bước đi bình thường trên đường phố vì họ quây kín quanh mình, thậm chí quỳ xuống trước tôi. Còn bây giờ họ chửi rủa tôi. Không sao cả. Nhưng một đồng nghiệp trong nghề gọi tôi là kẻ phản bội ư? Phản bội cái gì? Phản bội việc đã cống hiến tất cả cho Benfica sao?”.

Mourinho bị đuổi khỏi sân trong hiệp 2, sau khi trọng tài nhận định HLV của Benfica cố tình đá quả bóng vào khu vực băng ghế dự bị của Porto. Mourinho lái cuộc họp báo sang tấm thẻ đỏ: "Tôi đã bị truất quyền chỉ đạo một cách oan uổng. Trọng tài thứ tư đã làm việc tệ hại suốt cả trận, và khi tôi nói điều đó với trọng tài chính, ông ta vẫn tiếp tục như vậy".



"Trọng tài nói rằng ông ấy truất quyền chỉ đạo tôi vì tôi đá bóng về phía băng ghế của FC Porto. Tôi không nhớ là ba, bốn hay năm lần, nhưng tôi đã làm điều đó nhiều lần ở sân Estádio da Luz - sau khi đội tôi ghi bàn, quả bóng bay lên khán đài. Đó là một cách ăn mừng, đồng thời tặng bóng cho một cổ động viên may mắn. Tôi biết kỹ thuật của mình không quá tốt, nhưng mục tiêu của tôi là khán đài".

Trên BXH giải Bồ Đào Nha, Benfica đang xếp thứ 3, kém đội dẫn đầu Porto 7 điểm. Thầy trò HLV Mourinho đã vụt mất một cơ hội thu hẹp cách biệt với Porto sau khi chỉ giành kết quả hòa 2-2. Trận này, Benfica bị Porto dẫn 2-0 nhưng gỡ hòa bằng 2 pha lập công của Schielderup và Barreiro ở hiệp 2.