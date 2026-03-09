Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Mourinho phẫn nộ khi bị gọi là 'kẻ phản bội' 50 lần

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Jose Mourinho bị đồng nghiệp Lucho Gonzalez gọi là kẻ phản bội khi chạm mặt trong đường hầm, sau trận Benfica hòa Porto 2-2.

sl-benfica-v-fc-porto-primeira-liga.jpg

"Trợ lý HLV của Porto, người cũng bị đuổi khỏi sân ở trận này, gọi tôi là kẻ phản bội đến 50 lần trong đường hầm. Tôi muốn cậu ta giải thích, thế nào là phản bội?. Tôi từng ở Porto, cống hiến cả tâm huyết cho CLB này. Tôi tiếp tục đến Chelsea, Inter, Real, Fenerbahce và làm xoay chuyển tình thế. Tôi đã cống hiến mọi thứ cho bóng đá thế giới, bằng cả tâm huyết, cuộc đời mình mỗi ngày. Đó mới là giá trị của sự chuyên nghiệp", Mourinho bức xúc chia sẻ.

"Những lời xúc phạm từ CĐV ư? Chuyện bình thường thôi. Đó là bóng đá. Cũng chính những CĐV ấy, nhiều năm trước, từng khiến tôi không thể bước đi bình thường trên đường phố vì họ quây kín quanh mình, thậm chí quỳ xuống trước tôi. Còn bây giờ họ chửi rủa tôi. Không sao cả. Nhưng một đồng nghiệp trong nghề gọi tôi là kẻ phản bội ư? Phản bội cái gì? Phản bội việc đã cống hiến tất cả cho Benfica sao?”.

Mourinho bị đuổi khỏi sân trong hiệp 2, sau khi trọng tài nhận định HLV của Benfica cố tình đá quả bóng vào khu vực băng ghế dự bị của Porto. Mourinho lái cuộc họp báo sang tấm thẻ đỏ: "Tôi đã bị truất quyền chỉ đạo một cách oan uổng. Trọng tài thứ tư đã làm việc tệ hại suốt cả trận, và khi tôi nói điều đó với trọng tài chính, ông ta vẫn tiếp tục như vậy".

"Trọng tài nói rằng ông ấy truất quyền chỉ đạo tôi vì tôi đá bóng về phía băng ghế của FC Porto. Tôi không nhớ là ba, bốn hay năm lần, nhưng tôi đã làm điều đó nhiều lần ở sân Estádio da Luz - sau khi đội tôi ghi bàn, quả bóng bay lên khán đài. Đó là một cách ăn mừng, đồng thời tặng bóng cho một cổ động viên may mắn. Tôi biết kỹ thuật của mình không quá tốt, nhưng mục tiêu của tôi là khán đài".

Trên BXH giải Bồ Đào Nha, Benfica đang xếp thứ 3, kém đội dẫn đầu Porto 7 điểm. Thầy trò HLV Mourinho đã vụt mất một cơ hội thu hẹp cách biệt với Porto sau khi chỉ giành kết quả hòa 2-2. Trận này, Benfica bị Porto dẫn 2-0 nhưng gỡ hòa bằng 2 pha lập công của Schielderup và Barreiro ở hiệp 2.

Hương Ly
#Mourinho #Porto #Benfica #bóng đá #trận đấu #phản ứng #tin mourinho #thẻ đỏ mourinho #benfica vs porto

Xem thêm

Cùng chuyên mục