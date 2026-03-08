Nhận định AC Milan vs Inter, 02h45 ngày 9/3: Cơ hội cuối cùng?

TPO - Nhận định bóng đá AC Milan vs Inter, vòng 28 Serie A lúc 02h45 ngày 9/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa AC Milan và Inter. Trận derby Madonnina vào Chủ nhật có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để Milan đe dọa cuộc đua giành chức vô địch Serie A của Inter.

Nhận định AC Milan vs Inter

Uy tín của bóng đá Ý gần đây đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Việc Inter bị loại một cách bất ngờ bởi Bodo/Glimt ở vòng play-off UEFA Champions League tuần trước đã tiếp nối bằng việc Juventus cũng bị loại bởi Galatasaray, bất chấp nỗ lực đáng khen ngợi ở trận lượt về. Màn lội ngược dòng ngoạn mục của Atalanta trước Borussia Dortmund đã cứu Serie A khỏi viễn cảnh đáng xấu hổ khi không có đại diện nào ở vòng 16 đội Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 1987-88.

Mặc dù có thể đây không phải là thời điểm tốt nhất để trở thành một người hâm mộ bóng đá Ý, nhưng việc xem trận đấu giữa Milan và Inter tại sân vận động San Siro huyền thoại luôn mang đến một cảm giác thú vị.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu lượt về hồi tháng 11 vang lên, các cầu thủ Milan đã giơ cao tay ăn mừng chiến thắng 1-0. Điều đó có nghĩa là họ vươn lên vị trí thứ hai tại Serie A, hơn Nerazzurri một điểm và chỉ kém đội đầu bảng Roma hai điểm. Những lễ ăn mừng đó dường như đã trôi qua khá lâu rồi khi họ chuẩn bị gặp lại nhau.

Trước trận Derby della Madonnina vào Chủ nhật, Inter đang dẫn đầu Serie A với 10 điểm cách biệt so với chính Milan. Do đó, trên thực tế, thầy trò Massimiliano Allegri phải đánh bại họ một lần nữa để giữ vững hy vọng cạnh tranh chức vô địch Serie A.

Inter hiện tại đã có 67 điểm. Đây chỉ số điểm cao thứ 3 sau 27 trận đấu trong một mùa giải Serie A của đội bóng áo xanh-đen, sau mùa 2006-07 (73) và 2023-24 (72). Một chiến thắng cho đội bóng của Cristian Chivu vào Chủ nhật sẽ giúp họ tạo ra khoảng cách 13 điểm khi chỉ còn 10 trận đấu nữa, chắc chắn sẽ chấm dứt mọi cuộc tranh luận về việc ai sẽ trở thành chủ nhân của Scudetto mùa giải 2025-26.

Milan thậm chí không được phép hòa nếu muốn nuôi hy vọng lên ngôi. Đội bóng của Allegri chỉ thua hai trận ở giải đấu mùa này, trong khi Inter đã thua bốn trận. Tuy nhiên, Milan cũng đã hòa chín trận, so với chỉ một trận hòa của đối thủ. Đó là lý do tạo nên khoảng cách điểm số lớn như vậy.

Phong độ sân nhà cũng là vấn đề lớn với Milan. Họ chỉ thắng 1 trong 4 trận vừa qua ở San Siro, và thậm chí thua Parma 0-1 ở trận gần nhất. Ngược lại, Inter đang sở hữu 8 trận thắng liên tiếp ở Serie A. Thất bại cay đắng ở Champions League khiến đội bóng áo xanh đen càng quyết tâm hơn ở giải quốc nội.

Inter là đội ghi bàn hàng đầu - với số bàn thắng nhiều hơn Milan tới 21 bàn - và họ cũng là đội ghi nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định nhất: tổng cộng 21 bàn thắng từ các tình huống cố định bao gồm 15 bàn từ phạt góc, cao nhất giải đấu. Trong khi đó, Milan đã để thủng lưới một nửa số bàn thắng từ các tình huống cố định, bao gồm 25% từ phạt góc.

Trong khi Milan phải thắng bằng mọi giá, Inter sẽ nhập cuộc với tư tưởng thoải mái hơn nhiều. Điều này có thể tạo ra khác biệt lớn, đặc biệt khi Inter vốn có phong độ tốt hơn. Đây cũng là thời cơ để đội bóng của Chivu bứt phá và tập trung vào Coppa Italia, nơi Como đang đợi họ ở trận bán kết lượt về vào tuần tới.

