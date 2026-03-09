Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đánh bại Inter Milan, AC Milan sống lại hy vọng đua vô địch

Trọng Đạt
TPO - Cú sút đầy uy lực của Pervis Estupinan đã mang về chiến thắng quan trọng cho AC Milan trong trận derby thành Milan trước Inter Milan, qua đó thắp lại hy vọng trong cuộc đua vô địch Serie A mùa giải năm nay.

screen-shot-2026-03-09-at-054358.png
Estupinan ăn mừng bàn mở tỷ số quý giá cho AC Milan.

Trước cuộc đối đầu này, Inter đang tạo ra khoảng cách tới 10 điểm so với phần còn lại của giải đấu, khiến cuộc đua Scudetto tưởng chừng đã sớm ngã ngũ. Tuy nhiên, thất bại tại derby thành Milan đã khiến đội bóng áo xanh-đen chững lại, đồng thời giúp AC Milan rút ngắn khoảng cách xuống còn 7 điểm khi mùa giải vẫn còn 10 vòng đấu phía trước.

Bàn thắng quyết định của trận đấu đến ở phút 35. Từ đường chuyền thuận lợi của Youssouf Fofana, Estupinan tung cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Inter không có cơ hội cản phá, mở tỷ số cho đội chủ sân San Siro.

Trước đó, Inter mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm hơn. Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan có pha băng lên từ tuyến hai, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm trong tư thế khá thuận lợi, nhưng cú sút của anh lại đi đúng vị trí thủ môn Milan.

screen-shot-2026-03-09-at-055233.png

Bước sang hiệp hai, Milan tiếp tục duy trì thế trận đầy hứng khởi. Fofana suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm căng trong vòng cấm, buộc thủ môn Inter phải trổ tài cứu thua.

Ở phía đối diện, hậu vệ cánh Federico Dimarco cũng có cơ hội vàng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, song cú sút của anh trong vòng cấm lại đi vọt xà đáng tiếc.

Những phút cuối trận, Inter dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Milan đã thi đấu tập trung để bảo toàn chiến thắng tối thiểu.

Thất bại này khiến Inter chấm dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, đồng thời cũng là lần đầu tiên họ trắng tay kể từ khi để thua chính AC Milan tại Serie A hồi tháng 11 năm ngoái. Với AC Milan, chiến thắng derby không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn thắp lên hy vọng trong cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn quyết định.

Trọng Đạt
