HLV Kim Sang Sik gây sốt

Gia Linh
TPO - Gần 120 cầu thủ nhí đã có cơ hội học hỏi kỹ năng và giao lưu cùng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik, các trợ lý Lee Woon Jae, Lee Jung Soo và cầu thủ Bùi Vĩ Hào tại Ngày hội bóng đá HD ở sân vận động Thống Nhất.

Ngày hội bóng đá HD được tổ chức tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM) với sự tham gia của HLV Kim Sang Sik, hai trợ lý Lee Woon Jae, Lee Jung Soo cùng cầu thủ Bùi Vĩ Hào. Sự kiện thu hút gần 120 cầu thủ nhí và hơn 200 phụ huynh tham gia, mang đến một ngày hội thể thao sôi động và giàu cảm hứng.

Trong khuôn khổ chương trình, các cầu thủ nhí đã có cơ hội tham gia lớp học bóng đá đặc biệt do chính HLV Kim Sang Sik và các trợ lý trực tiếp hướng dẫn. Trên sân cỏ, vị chiến lược gia của đội tuyển Việt Nam tận tình chỉ dạy những kỹ thuật cơ bản như kiểm soát bóng, chuyền bóng, di chuyển chiến thuật và cách phối hợp trong thi đấu.

Ngày hội bóng đá HD được tổ chức tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM) thu hút gần 120 cầu thủ nhí.

Bên cạnh việc truyền đạt kỹ thuật, HLV Kim Sang Sik cũng dành nhiều thời gian trò chuyện, động viên các em nhỏ. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất trong bóng đá là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Theo ông, những gì các em học được trong chương trình không chỉ là kỹ năng chơi bóng mà còn là sự tự tin, thái độ tin tưởng vào bản thân và quyết tâm theo đuổi ước mơ.

"Đối với tôi, điều quan trọng nhất trong bóng đá là không bao giờ bỏ cuộc. Những gì các em học được hôm nay không chỉ là kỹ năng bóng đá mà còn là sự tự tin và thái độ tin tưởng vào bản thân, theo đuổi ước mơ của mình. Tôi hy vọng các em đã trải nghiệm mỗi khoảnh khắc tại chương trình với sự chân thành và nhiệt huyết, như thể các em là những người đại diện cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Tôi sẽ luôn ủng hộ các em để những nỗ lực hôm nay sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong tương lai và những ước mơ quý giá của các em sẽ trở thành hiện thực”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Bên cạnh việc truyền đạt kỹ thuật, HLV Kim Sang Sik cũng dành nhiều thời gian động viên các em nhỏ.

Dịp này, hai trợ lý Lee Woon Jae và Lee Jung Soo cùng cầu thủ Bùi Vĩ Hào cũng tích cực tham gia hướng dẫn các bài tập thực hành, giúp các cầu thủ nhí làm quen với những kỹ năng thi đấu cơ bản. Các em nhỏ chăm chú lắng nghe từng lời chỉ dẫn, mạnh dạn thể hiện niềm đam mê và nỗ lực hoàn thành các bài tập trên sân.

Không chỉ được học bóng đá, mỗi cầu thủ nhí còn nhận nhiều phần quà thể thao như áo bóng đá, quần thi đấu, nón lưỡi trai, balo và vớ. Những em nhỏ không trực tiếp tham gia lớp học cũng được trải nghiệm nhiều trò chơi thể thao thú vị bên lề cùng phụ huynh, tạo nên bầu không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng tại sân vận động.

Đại diện ban tổ chức mong muốn được chắp cánh cho các tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam.

Thông qua Ngày hội bóng đá, ban tổ chức mong muốn góp phần chắp cánh cho các tài năng trẻ của Việt Nam, nuôi dưỡng đam mê bóng đá và truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ tương lai.

Sự kiện không chỉ mang đến cho các em nhỏ cơ hội học hỏi từ những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm mà còn lan tỏa tinh thần thể thao, khích lệ các em tự tin theo đuổi ước mơ trên sân cỏ. Với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế và những người làm bóng đá chuyên nghiệp, những lớp học như thế này được kỳ vọng góp phần tạo nên nền tảng cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Gia Linh
#bóng đá trẻ #HLV Kim Sang Sik #ngày hội bóng đá #cầu thủ nhí #TPHCM #đào tạo bóng đá

