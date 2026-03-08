Thanh Thủy, Cẩm Ly cùng hàng nghìn sinh viên hiến máu

TPO - Có mặt tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 ở Đại học Văn Hiến (TPHCM) sáng 8/3, Hoa hậu Thanh Thủy cùng hàng nghìn sinh viên đã tham gia hiến máu.

Sáng 8/3, Hoa hậu Thanh Thủy đã có mặt ở Đại học Văn Hiến (TPHCM) từ sớm để hòa cùng không khí sôi động của 5.000 sinh viên đến tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút và độ lan tỏa của Chủ Nhật Đỏ suốt nhiều năm qua là sự đồng hành của đông đảo hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ, diễn viên và người đẹp.

Hoa hậu Thanh Thủy tham gia hiến máu.

Á hậu Cẩm Ly rạng rỡ tham gia hiến máu.

Không chỉ tham dự giao lưu, nhiều nghệ sĩ còn trực tiếp hiến máu, chia sẻ trải nghiệm cá nhân và kêu gọi người trẻ tham gia phong trào. Ngay sau lễ khai mạc, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo có mặt ở sảnh hiến máu.

Không chỉ trao quà cho các sinh viên, cán bộ, giảng viên hiến máu, Hoa hậu Thanh Thủy cũng trao đi những giọt máu quý giá để sẻ chia với cộng đồng. Theo Thanh Thủy, đó là điều mà người có sức ảnh hưởng nên làm.

Hoa hậu Thanh Thủy cho rằng nghệ sĩ, người nổi tiếng có vai trò rất lớn trong việc lan tỏa chương trình thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo. "Sứ mệnh của người có sức ảnh hưởng là chia sẻ những điều tốt đẹp, tích cực đến với cộng đồng, nhất là giới trẻ. Từ đó, người trẻ có thêm động lực, sức mạnh để cống hiến cho đất nước", cô chia sẻ.

Người đẹp cho biết cô từng nhiều lần đăng ký hiến máu nhưng không đảm bảo sức khỏe. Tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026, Thanh Thủy rất vui mừng vì có cơ hội cho đi những giọt máu của mình.

"Kể từ khi xác nhận tham dự Chủ Nhật Đỏ, tôi chú ý ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ để có thể đảm bảo sức khỏe tham gia hiến máu. Ngày hôm nay có mặt tại đây, chứng kiến sức trẻ, sự nhiệt huyết cống hiến của hàng nghìn sinh viên, tôi thấy rất tự hào", cô nói.

Thanh Thủy chia sẻ mong muốn tiếp tục đồng hành, tham gia hiến máu cùng Chủ Nhật Đỏ trong những năm tiếp theo để có thể lan tỏa một lối sống đẹp, tích cực đến với giới trẻ.

Hoa hậu Thanh Thủy động viên, tặng quà người tham gia hiến máu.

Á hậu Ngọc Thảo động viên, tặng quà người tham gia hiến máu.

Hàng nghìn sinh viên xếp hàng hiến máu

Cùng với Thanh Thủy, hàng nghìn sinh viên đã đăng ký hiến máu tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Tại khu vực đăng ký, hàng dài bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Hàng nghìn sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn TPHCM đã có mặt tại khuôn viên Đại học Văn Hiến. Khoảng có 5.000 sinh viên và các bạn trẻ tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người.

Sau 18 năm, hàng trăm nghìn đơn vị máu đã được tiếp nhận thông qua các đợt tổ chức, góp phần giảm tình trạng thiếu máu điều trị dịp Tết. Thành tựu tăng trưởng qua từng năm cho thấy phong trào đã thực sự bén rễ trong cộng đồng.

Từ một điểm hiến máu nhỏ lẻ, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành phong trào toàn quốc, nơi mỗi giọt máu cho đi là một hy vọng sống được hồi sinh.

Trong mỗi lần tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đều nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hoa hậu, á hậu, người đẹp và các nghệ sĩ, góp phần lan tỏa thông điệp tốt đẹp của chương trình. Nhiều người đẹp từng tham gia hiến máu ở Chủ Nhật Đỏ, trong đó Hoa hậu Ngọc Hân từng 10 lần hiến máu.

Hàng nghìn sinh viên, cán bộ xếp hàng tham gia hiến máu.