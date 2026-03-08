Hàng nghìn sinh viên vỡ òa cùng Hoa hậu Thanh Thủy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại Chủ Nhật Đỏ

TPO - Hơn 20 hoa hậu, á hậu, nam vương, nghệ sĩ cùng 5.000 sinh viên đã có mặt từ sớm để tham dự. Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tổ chức tại Đại học Văn Hiến (TPHCM) sáng 8/3.
Hoa hậu Thanh Thủy mặc trang phục màu trắng thanh lịch tới sự kiện.
Tại sự kiện, Hoa hậu Thanh Thủy đã giao lưu, truyền lửa cho hàng nghìn sinh viên tham gia Chủ Nhật Đỏ. ''Theo tôi, nghệ sĩ, người nổi tiếng có vai trò rất lớn trong việc lan tỏa chương trình thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo. Sứ mệnh của người có sức ảnh hưởng là chia sẻ những điều tốt đẹp, tích cực đến với cộng đồng, nhất là giới trẻ. Từ đó, người trẻ có thêm động lực, sức mạnh để cống hiến cho đất nước'', cô chia sẻ.
MC Nguyên Khang, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có mặt từ sớm để tham dự Chủ Nhật Đỏ.
MC Nguyên Khang cho biết anh rất hào hứng khi tham gia ngày hội hiến máu cùng sinh viên, mong muốn góp phần lan tỏa những hoạt động ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.
Nam vương Tuấn Ngọc và người đẹp Thanh Bình mặc trang phục đồng điệu tại sự kiện.
Có mặt từ sớm tại sự kiện, người đẹp Thanh Bình của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng kêu gọi hàng nghìn sinh viên hiến máu.
Á hậu Ngọc Hằng, Ngọc Thảo trong vòng vây các bạn sinh viên tại ngày hội hiến máu.
Lần đầu tham dự Chủ Nhật Đỏ, ca sĩ Duyên Quỳnh bày tỏ choáng ngợp với quy mô của sự kiện. Thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” thôi thúc Duyên Quỳnh đồng ý tham dự. Theo nữ ca sĩ, thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người. “Một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn”, cô chia sẻ.
Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân có mặt từ sớm để đảm nhận vai trò MC của chương trình.
Dàn khách mời, hoa hậu, nghệ sĩ hòa cùng không khí sôi động với hàng nghìn sinh viên tại ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ.