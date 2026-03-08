Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Hàng nghìn sinh viên vỡ òa cùng Hoa hậu Thanh Thủy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại Chủ Nhật Đỏ

Nhóm PV

TPO - Hơn 20 hoa hậu, á hậu, nam vương, nghệ sĩ cùng 5.000 sinh viên đã có mặt từ sớm để tham dự. Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tổ chức tại Đại học Văn Hiến (TPHCM) sáng 8/3.

img-0916.jpg
Ngay từ sáng sớm 8/3, 5.000 sinh viên và các bạn trẻ tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026, lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người. Chương trình còn có sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, nam vương... Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Nguyên Khang, người đẹp Mỹ Vân là những người đến sớm nhất, hòa cùng không khí sôi động của hàng nghìn sinh viên.
img-0917.jpg
img-0931.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy mặc trang phục màu trắng thanh lịch tới sự kiện.
img-0933.jpg
img-0932.jpg
Tại sự kiện, Hoa hậu Thanh Thủy đã giao lưu, truyền lửa cho hàng nghìn sinh viên tham gia Chủ Nhật Đỏ. ''Theo tôi, nghệ sĩ, người nổi tiếng có vai trò rất lớn trong việc lan tỏa chương trình thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu nhân đạo. Sứ mệnh của người có sức ảnh hưởng là chia sẻ những điều tốt đẹp, tích cực đến với cộng đồng, nhất là giới trẻ. Từ đó, người trẻ có thêm động lực, sức mạnh để cống hiến cho đất nước'', cô chia sẻ.
luan0658.jpg
luan0657.jpg
MC Nguyên Khang, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có mặt từ sớm để tham dự Chủ Nhật Đỏ.
img-0924.jpg
img-0923.jpg
MC Nguyên Khang cho biết anh rất hào hứng khi tham gia ngày hội hiến máu cùng sinh viên, mong muốn góp phần lan tỏa những hoạt động ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.
img-0935.jpg
"Trước hết, tôi xin gửi lời chúc đến các bạn nữ có mặt trong sự kiện hôm nay nhân ngày 8/3. Chúc các bạn luôn nhận được nhiều yêu thương từ gia đình và những người thân yêu”, MC Nguyên Khang chia sẻ.
lana0308.jpg
Tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ diễn ra sáng 8/3, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tham gia chương trình và chứng kiến đông đảo bạn trẻ hưởng ứng hoạt động ý nghĩa. ''Nếu những giọt máu của mình có thể mang lại cơ hội sống, một cuộc đời mới cho ai đó thì đó là điều vô cùng tuyệt vời”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ. Anh cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng đến nhiều địa phương, thu hút thêm nhiều người tham gia, để tinh thần sẻ chia và nghĩa cử hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
lana0338.jpg
lana0336.jpg
Nam vương Tuấn Ngọc và người đẹp Thanh Bình mặc trang phục đồng điệu tại sự kiện.
luan0683.jpg
Tuấn Ngọc cho biết anh choáng ngợp khi chứng kiến hàng nghìn bạn sinh viên xếp hàng tham dự ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ. Theo anh, sự kiện có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, góp phần tạo lối sống đẹp cho giới trẻ.
img-0906.jpg
luan0686.jpg
Có mặt từ sớm tại sự kiện, người đẹp Thanh Bình của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng kêu gọi hàng nghìn sinh viên hiến máu.
luan0743.jpg
luan0738.jpg
Á hậu Ngọc Hằng, Ngọc Thảo trong vòng vây các bạn sinh viên tại ngày hội hiến máu.
luan0732.jpg
dtt2352.jpg
Lần đầu tham dự Chủ Nhật Đỏ, ca sĩ Duyên Quỳnh bày tỏ choáng ngợp với quy mô của sự kiện. Thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” thôi thúc Duyên Quỳnh đồng ý tham dự. Theo nữ ca sĩ, thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người. “Một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn”, cô chia sẻ.
img-0929.jpg
Diễn viên Khôi Trần tham gia sự kiện từ sớm. Trước đó, nam diễn viên đã nhiều lần hiến máu. Tại Chủ Nhật Đỏ 2026, Khôi Trần tiếp tục hiến máu.
img-0940.jpg
img-0927-4297.jpg
Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân có mặt từ sớm để đảm nhận vai trò MC của chương trình.
04c303a16d5ee300ba4f.jpg
49858a65e49a6ac4338b.jpg
Dàn khách mời, hoa hậu, nghệ sĩ hòa cùng không khí sôi động với hàng nghìn sinh viên tại ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ.
z7583379383084-dd90b5a72e4daece0e00179db6741716.jpg
Nhóm PV
#Dàn hoa hậu #á hậu #Chủ Nhật Đỏ

