Hàng nghìn sinh viên vỡ òa cùng Hoa hậu Thanh Thủy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại Chủ Nhật Đỏ

TPO - Hơn 20 hoa hậu, á hậu, nam vương, nghệ sĩ cùng 5.000 sinh viên đã có mặt từ sớm để tham dự. Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tổ chức tại Đại học Văn Hiến (TPHCM) sáng 8/3.