Hàng chục hoa hậu, á hậu tổng duyệt Lễ hội áo dài TPHCM

TPO - Hàng trăm nghệ sĩ, hoa - á hậu, người đẹp tham gia tập luyện cho đêm Khai mạc và chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối 6/3. Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật Áo dài với cuộc sống - Vietnam Beauty Fashion Fest XIV vào tối ngày 7/3. Hai ngày qua, hàng trăm nghệ sĩ, hoa - á hậu, người đẹp, người mẫu, nhà thiết kế cùng ê-kíp đã tích cực tham gia tập luyện. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các hoạt động chuẩn bị được triển khai liên tục từ sáng sớm đến tối muộn.
Buổi sáng, các nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu và dàn đại sứ, người mẫu, nhà thiết kế tiến hành thử trang phục, ráp tuyến trình diễn, tập dượt đội hình cùng biên đạo, đạo diễn sân khấu.
Nhiều hoa, á hậu và người đẹp xuất hiện trong trang phục giản dị, gần như để mặt mộc. Dưới cái nắng đầu tháng 3 khá oi bức tại trung tâm thành phố, các nghệ sĩ vẫn kiên trì luyện tập, liên tục chỉnh sửa đội hình và động tác để đảm bảo sự đồng bộ cho từng tiết mục.
Đến buổi tối, tất cả tiếp tục bước vào buổi tổng duyệt chính thức kéo dài đến khuya. Từng phần trình diễn được rà soát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự mạch lạc và hoàn chỉnh cho hai chương trình quan trọng.
Đêm khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc với các phần trình diễn âm nhạc, thời trang hấp dẫn. Sự kiện quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu như diva Mỹ Linh, NSƯT Kim Tử Long, Thanh Ngọc, nhóm MTV… Tham gia trình diễn còn có dàn hoa, á hậu, nam vương trong nước lẫn quốc tế như Thanh Thủy, Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, Phạm Tuấn Ngọc…
Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nhà thiết kế mang đến những bộ sưu tập áo dài với nhiều phong cách khác nhau, góp phần làm phong phú các phần trình diễn trong đêm khai mạc.
Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy để mặt mộc khi tổng duyệt. Họ là những đại sứ của Lễ hội Áo dài TPHCM năm nay.
Hoa hậu Bảo Ngọc cũng là đại sứ của Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026.
Chương trình nghệ thuật Áo dài với cuộc sống - Vietnam Beauty Fashion Fest XIV với chủ đề Xanh có sự góp mặt của nhiều hoa, á hậu, người đẹp cùng các thí sinh của cuộc thi Miss World Vietnam 2025.
Đêm khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 cùng chương trình nghệ thuật Vietnam Beauty Fashion Fest XIV được kỳ vọng mang đến những tiết mục đặc sắc, để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ.