Uzbekistan thắng đậm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế cực khó ở Asian Cup nữ 2026

Tuyển nữ Uzbekistan giành vé vào tứ kết

Asian Cup nữ 2026 bao gồm 12 đội tuyển tham dự, chia làm 3 bảng. Ngoài hai đội dẫn đầu, hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào tứ kết. Tại bảng C, tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 3 sau hai lượt trận. Sau khi thắng Ấn Độ 2-1, đội bóng của HLV Mai Đức Chung bất ngờ thua tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa 0-1 và bị chính đối thủ vượt mặt.

Về lý thuyết, tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội lớn tranh vé dự World Cup nữ 2027 nếu đi tiếp với vị trí thứ 3 bảng C. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A là Hàn Quốc ở tứ kết 1. Ngay cả khi thua trận, đội bóng áo đỏ vẫn còn nguyên cơ hội khi đá play-off với đội thua ở trận tứ kết 3 - nhiều khả năng là đội hạng 3 bảng B - Uzbekistan.

Tuy nhiên, tính toán này có nguy cơ phá sản sau khi tuyển nữ Uzbekistan đè bẹp Bangladesh 4-0 ở trận đấu chiều nay. Sau loạt trận hạ màn bảng B, Uzbekistan giành vị trí thứ 3 với 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua 4-6. Kết quả này đồng nghĩa họ chắc chắn đứng trên đội hạng 3 bảng A là nữ Philippines (3 điểm, hiệu số bàn thắng thua 2-4) và giành vé vào tứ kết.

Với tình thế này, cửa đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam hẹp đi đáng kể khi phải gặp ứng cử viên vô địch Nhật Bản ở lượt trận cuối. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung chắc chắn giành vé vào tứ kết nếu thắng hoặc hòa Nhật Bản, nhưng đây được xem là kịch bản rất khó xảy ra.

Trong trường hợp thua Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp nếu thua với cách biệt tối thiểu, hoặc thua với cách biệt 2 bàn nhưng ghi được bàn thắng (1-3, 2-4…). Trong các trường hợp này, tuyển nữ Việt Nam bằng điểm nữ Philippines nhưng đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng thua ở bảng xếp hạng các đội hạng 3.

Tuyển nữ Uzbekistan khiến tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam sẽ bị loại nếu thua Nhật Bản với cách biệt 3 bàn trở lên. Đây chính là kịch bản mà người hâm mộ lo ngại sẽ xảy ra, đặc biệt khi Nhật Bản vừa đè bẹp Ấn Độ với tỷ số 11-0 ở lượt đấu trước.

Trong trường hợp thua Nhật Bản với tỷ số chính xác là 0-2, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải so sánh điểm fair-play với Philippines vì cả hai cùng bằng điểm, bằng hiệu số và số bàn thắng ghi được (2-4). Mọi chuyện sẽ rất khó khăn, bởi lẽ cả hai đội cùng phải nhận 2 thẻ vàng từ đầu giải, nhưng nữ Việt Nam vẫn còn phải đấu với Nhật Bản.

Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu tuyển nữ Ấn Độ có thể đánh bại tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa. Khi đó, ba đội ở bảng C bằng điểm và phải so sánh hiệu số đối đầu với nhau. Nếu Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0, tuyển nữ Việt Nam sẽ chiếm được vị trí nhì bảng cho dù thua Nhật Bản với bất kỳ tỷ số nào.

Tuy nhiên, nếu Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa cách biệt 1 bàn nhưng cả hai cùng ghi bàn (2-1, 3-2…), tuyển nữ Việt Nam sẽ bị loại. Nếu Ấn Độ thắng với cách biệt 2 bàn trở lên, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vị trí thứ 3 của bảng trong khi Đài Loan bị loại.

