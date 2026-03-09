Xavi tiết lộ góc khuất tại Barcelona trước bầu cử chủ tịch

TPO - Sau gần hai năm im lặng, huyền thoại Barcelona, Xavi Hernandez đã lên tiếng về những bí mật của đội bóng khi anh còn trên cương vị huấn luyện viên.

Tại sao anh lại quyết định lên tiếng?

Lý do chính là tôi muốn giải thích câu chuyện từ phía mình. Sau khi rời đi, tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào vì tôn trọng Barca. Mọi người đều biết tôi yêu câu lạc bộ đến mức nào; cả gia đình tôi đều là fan của đội bóng. Câu chuyện mà câu lạc bộ kể hoàn toàn sai sự thật và tôi cần làm rõ nó.

Anh cảm thấy thế nào sau khi tham gia cuộc phỏng vấn?

Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi rời đi vì tôi đã đứng lên chống lại Alejandro Echevarria.

Alejandro Echevarria được xem là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong Barcelona, ​​mặc dù không giữ chức vụ chính thức nào trong ban quản lý hay nhận lương từ câu lạc bộ. Ông là em rể cũ của Joan Laporta. Một số nguồn tin báo chí từ Tây Ban Nha mô tả ông là "phó chủ tịch không chính thức" hay người có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định hàng ngày trong câu lạc bộ, đặc biệt là về mối quan hệ với cầu thủ và ban lãnh đạo cấp cao.

Mối quan hệ với Hansi Flick

Anh có thích lối chơi của Barca dưới thời Hansi Flick không?

Các cầu thủ trẻ như Fermin và Yamal đã trưởng thành.

Họ chơi rất áp đảo, tấn công mạnh mẽ, tôi thích điều đó. Tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã đặt nền móng rất tốt cho dự án này. Xương sống của đội bóng được tạo nên từ Lamine, Pedri, Balde, Cubarsi, Fermin... Đó là một trong những di sản mà tôi tự hào nhất, thậm chí còn hơn cả hai chức vô địch mà chúng tôi đã giành được khi tôi dẫn dắt Barca.

Anh có thường xuyên trò chuyện với Flick không?

Chúng tôi nhắn tin cho nhau thường xuyên, nói chuyện về bóng đá. Tôi chúc mừng anh ấy khi Barca đạt thành tích tốt. Anh ấy từng xin lỗi khi tôi hỏi anh ấy liệu câu lạc bộ có thực sự liên lạc với anh ấy trong thời gian tôi làm huấn luyện viên cho Barca không. Câu lạc bộ đã bảo anh ấy đừng nói gì với tôi. Anh ấy là một người tốt, rất chính trực.

Mối quan hệ với các học trò cũ

Anh còn giữ liên lạc với các cầu thủ không?

Có, tôi có mối quan hệ rất tốt với họ, tôi luôn chúc mừng tất cả những người mà chúng tôi làm việc chung. Chúng tôi như một gia đình trong phòng thay đồ.

Anh có còn cảm thấy thất vọng khi không được tiếp tục huấn luyện bọn họ?

Không, hoàn toàn ngược lại, tôi rất vui mừng cho họ. Giờ thì bạn thấy Fermin, Lamine đang tỏa sáng như thế nào rồi chứ. Lamine là cầu thủ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Raphinha đã chơi rất xuất sắc kể từ khi tôi thay đổi vị trí và vai trò của cậu ấy.

Điều gì khiến anh tiếc nuối nhất khi còn huấn luyện Barca?

Điều thất vọng nhất là kỳ vọng của tôi đối với câu lạc bộ đã giảm dần theo thời gian. Mùa hè đầu tiên khi tôi rời Qatar để dẫn dắt Barca, tôi nói với chủ tịch rằng nếu không ký hợp đồng với một số cầu thủ nhất định, tôi sẽ không tiếp tục vì đội bóng không thể cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Chủ tịch đã lắng nghe tôi. Chúng tôi đã vô địch La Liga, cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid - đội bóng vừa vô địch Champions League... Mùa hè năm sau, những kỳ vọng đó đã giảm xuống, và đó là điều tôi tiếc nuối.

Khi Busquets sắp ra đi, tôi đề nghị ký hợp đồng với Zubimendi nhưng ban lãnh đạo từ chối vì lý do tài chính. Rồi Giám đốc Jordi Cruyff và Mateu Alemany cũng lần lượt ra đi. Lúc đó, lẽ ra tôi cũng nên ra đi. Khi còn hai người họ, Barca liên tục tiến bộ, nhưng ngay khi họ rời đi, đội bóng sa sút.

Mối quan hệ với Laporta

Kể từ khi bị sa thải, anh đã nói chuyện lại với Laporta chưa?

Chưa. Tôi nhớ là sau hai ba tuần ông ấy không trả lời tin nhắn của tôi, chúng tôi gặp nhau sau trận đấu với Rayo. Khu vực cổ động viên hô vang "Xavi, có; Laporta, không". Đó là một tình huống khó xử, rất căng thẳng.

Vài ngày sau, ông ấy xuất hiện, tôi nói với ông ấy, "Tôi đoán là tôi bị đuổi ra đường rồi, nhưng hãy nói cho tôi biết lý do", và ông ấy trả lời rằng tôi không tin tưởng vào đội hình. Đó là lời nói dối, nhưng tôi nói với ông ấy, nhìn này, điều đó không quan trọng, tôi sẽ không rời Barca trong tình trạng gây chiến với mọi người.

Liệu anh có chống lại Laporta?

Tôi không chống lại Laporta. Tôi chỉ đứng về phía Barca. CLB cần những con người lành mạnh. Trong 20 năm qua đã có quá nhiều "chủ nghĩa": Cruyffism, Laportism, Sandrism, Nunism. Tất cả nên cùng chung tay, chung sức vì Barca.

Mùa giải thứ hai của Xavi tại Barcelona

Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở mùa giải cuối cùng của anh tại đội bóng trên cương vị huấn luyện viên?

Vào tháng 1/2024, tôi nói rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng tại Barca. Từ đó trở đi, đội bóng liên tục thắng và ban lãnh đạo liên tục thuyết phục tôi ở lại. Nhưng sau trận thua trước PSG, Echevarria gọi cho tôi và nói rằng ban lãnh đạo không còn chắc chắn về việc tôi tiếp tục dẫn dắt đội.

Sau đó, chúng tôi tới nhà Laporta ăn tối. Laporta đã nói: "Xavi, tôi không thể tưởng tượng đội bóng thiếu cậu, tôi không thể tưởng tượng sân Camp Nou mới thiếu cậu, tôi không thể tưởng tượng lễ kỷ niệm 125 năm của câu lạc bộ thiếu cậu làm huấn luyện viên". Vì vậy, tôi vẫn còn động lực và nhìn thấy tương lai tươi sáng cho đội bóng với những cầu thủ trẻ tài năng, tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục. Tôi chỉ yêu cầu một sự thay đổi trong đội hình.

Alejandro Echevarria chỉ trích việc huấn luyện thể lực. Tôi nói với rằng đó không phải là sự thật. Có dữ liệu cho thấy rằng kể từ năm 2003, không có đội Barca nào chạy nhiều hơn đội Barca mà tôi huấn luyện. Chúng tôi chưa bao giờ thua vì những hạn chế về thể lực. Đó là câu chuyện họ bịa ra để sa thải tôi

Echevarria quyết định tôi sẽ không tiếp tục, nhưng không nói thẳng, hai hoặc ba tuần sau đó trôi qua mới có quyết định chính thức. Họ mở chiến dịch truyền thông chống lại tôi. Echevarria nói với Sergi Roberto, Ronald Araujo, Pedri, Raphinha rằng tôi muốn bán họ. Điều đó vẫn làm tôi đau lòng vì nó không đúng sự thật. Chúng tôi chỉ lập ra kế hoạch để bán một cầu thủ. Tôi không muốn nói ra tên cầu thủ đó vì sự tôn trọng.

Anh còn tổn thương không?

Sergi Roberto, bạn tôi và cũng là đội trưởng, đến gặp tôi và nói, 'Xavi, anh thực sự không muốn tôi ở lại đội bóng sao?' Và tôi nói với anh ấy rằng ban lãnh đạo đang chỉ trích tôi chính vì đã bảo vệ việc gia hạn hợp đồng của anh ấy. Và rồi anh ấy nói với tôi rằng ông Alejandro đang tuyên truyền rằng tôi muốn bán 10 cầu thủ. Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật.

Tôi luôn thẳng thắn. Tôi từng nói trực tiếp với những đồng đội lâu năm như Gerard Pique và Jordi Alba, rằng đã đến lúc họ ra đi. Vậy tại sao tôi lại không làm điều tương tự với những người khác? Trong bóng đá, các quy tắc trong phòng thay đồ rất rõ ràng. Nếu không minh bạch, bạn sẽ mất quyền kiểm soát phòng thay đồ. Nhưng Echevarria đã phá vỡ câu chuyện đó, ông ấy vẫn đang làm vậy, vì thế tôi mới thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Anh đang lên tiếng vì oán giận sao?

Không hề, tôi chỉ đang lên tiếng vì lẽ phải. Tôi muốn mọi người biết rằng mọi thứ ở Barca đang không ổn. Tôi đã trực tiếp trải nghiệm điều đó và đây là thông điệp của tôi gửi đến tất cả mọi người. CLB cần một cuộc cải tổ toàn diện, từ cơ cấu tổ chức đến tính chuyên nghiệp. Chúng ta không thể phụ thuộc vào những người không trung thực.

Tất nhiên tôi hiểu vì sao mình mất việc, nên tôi đã nói rằng bản thân không oán giận. Barca không thắng đủ nhiều và ở CLB này, kết quả là tất cả. Nhưng cách họ hành xử khiến tôi nghĩ CLB cần thay đổi toàn diện.

Flick rất trung thành với Laporta và thường ca ngợi ông ấy. Nhưng tôi không muốn nói về những gì đang diễn ra hiện nay vì tôi không còn ở đó. Tôi chỉ nói rằng tôi đã không được đối xử tốt, như Ronald Koeman trước đây.

Anh nghĩ sao về Deco?

Tôi tôn trọng Deco, nhưng bị ràng buộc bởi Echevarria, người thực sự đưa ra các quyết định.

Mối quan hệ giữa Xavi và Messi

Anh và Leo Messi có thảo luận về cuộc bầu cử không?

Đây là những cuộc trò chuyện riêng tư. Hai chúng tôi biết những hệ lụy của chúng, nên không nói quá nhiều.

Liệu Messi có thể trở lại Barca khi anh còn làm huấn luyện viên tại Barca không?

Leo đã gần như ký hợp đồng rồi. Vào tháng 1 năm 2023, chúng tôi đã liên lạc và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất muốn trở lại. Chúng tôi đã nói chuyện cho đến tháng 3, tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ nói với chủ tịch vì tôi thấy Leo phù hợp với đội bóng về mặt chuyên môn.

Laporta đã bắt đầu đàm phán hợp đồng với cha của Leo và chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận từ La Liga, nhưng chính ông ấy lại là người phá hỏng mọi thứ. Laporta nói thẳng ông ấy sẽ gây chiến nếu Leo quay lại. Đột nhiên Leo ngừng trả lời điện thoại của tôi vì cậu ấy được thông báo rằng không thể chuyển đến Barcelona. Vì vậy, tôi gọi cho cha cậu ấy và ông ấy nói: 'Hãy nói chuyện với chủ tịch'.

Mối quan hệ giữa tôi và Leo bị ảnh hưởng phần nào đó vì cậu ấy nghĩ tôi có liên quan đến âm mưu đó, nhưng giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại. Tôi thực sự mong anh ấy trở lại Barca, đó là mong muốn của cả hai chúng tôi. Nhưng điều đó không xảy ra vì lỗi nằm ở những người lãnh đạo.

Nếu Victor Font thắng cử, anh có trở lại Barça không?

Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh cầu thủ và huấn luyện viên ở Barca rồi.

